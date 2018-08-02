Программа "Польша-Беларусь-Украина" проводит конкурс микропроектов

2 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Программой трансграничного сотрудничества "Польша-Беларусь-Украина" на 2014-2020 годы объявлен второй конкурс проектов по тематической цели "Наследие", сообщил корреспонденту БЕЛТА руководитель представительства программы Максим Алданов.

Второй конкурсный набор заявок программы ЕС официально стартовал 1 августа и продлится до 31 октября. За первый день в представительство программы было подано около 80 заявок их трех стран. В этот раз конкурс состоится среди микропроектов в сфере культурного и исторического наследия, а также охраны окружающей среды. Это инициативы, связанные с культурой, искусством, спортом, образованием, обменом опыта, продвижением истории, природным наследием и другими мероприятиями указанной тематики, поддерживающими трансграничное сотрудничество. Минимальный размер гранта составляет 20 тыс. евро, максимальный - 60 тыс.

Для потенциальных бенефициаров программы 21-22 августа в Бресте пройдет второй форум поиска партнеров. Также для всех желающих принять участие во втором конкурсном наборе запланированы тренинги по заполнению заявочной формы. В Бресте такое мероприятие состоится 25 сентября, в Пинске - 26 сентября, в Барановичах - 27 сентября.

Руководитель представительства отметил, что осенью этого года начнется реализация инициатив первого конкурсного набора программы цикла 2014-2020. За счет средств Евросоюза будут профинансированы 30 проектов с участием белорусских организаций, в том числе 7 - по тематической цели "Наследие". Сумма финансирования белорусской стороне составит свыше 22 млн евро. Сейчас большинство проектов проходят процедуру национального одобрения в соответствии с законодательством Беларуси.

Так, проект "Чистая река - главный приоритет", заявителем которого выступает Жабинковское предприятие ЖКХ, уже одобрен. Сейчас готовится пакет документов для получения финансирования из средств программы. В партнерах у белорусов коммунальная компания "ЭкоБуг" (Польша, Малашевичи) и Полесский аграрно-экологический институт НАН Беларуси. Проект подразумевает модернизацию городских очистных сооружений, строительство водно-экологического комплекса и большую просветительскую работу. Общий бюджет проекта составляет 2,3 млн евро, из них 85% (2,02 млн евро) приходится на белорусскую сторону.-0-