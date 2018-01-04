4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программы развития образования должны базироваться на прогнозе потребности экономики в кадрах на пятилетний период. Это закреплено постановлением Совета Министров Беларуси от 28 декабря 2017 года №1016 "О некоторых вопросах прогнозирования потребности экономики в кадрах", опубликованном сегодня на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

В целях дальнейшего повышения эффективности использования трудового потенциала Республики Беларусь и обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы Министерству экономики поручено ежегодно до 1 сентября разрабатывать демографический прогноз на пятилетний период по стране, областям и Минску, а Министерству труда и социальной защиты ежегодно до 1 ноября - прогноз баланса трудовых ресурсов. На основе полученных данных Минтруда и соцзащиты формирует потребности экономики в кадрах на пятилетний период по профессионально-квалификационным группам и предоставляет Министерству образования, иным учредителям учреждений высшего, среднего специального и профессионально-технического образования информацию о потребности экономики в кадрах на пятилетний период по профессионально-квалификационным группам. Эта информация используется при формировании прогнозных показателей на пятилетний период по профилям (направлениям) образования, которые включаются в государственные программы развития высшего, среднего специального и профессионально-технического образования, и контрольных цифр приема в учреждения высшего, среднего специального, профессионально-технического образования.

Министерству труда и социальной защиты совместно с Министерством экономики поручена координация деятельности органов госуправления при формировании потребности экономики в кадрах на пятилетний период по профессионально-квалификационным группам.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-