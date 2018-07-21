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Проходной балл на "экономическую информатику" в БГУ составил 376

Общество 21.07.2018 | 16:48
Фото из архива
Фото из архива
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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете состоялось зачисление на дневную и заочную бюджетную формы обучения на юридический, экономический, механико-математический факультеты и одну специальность факультета журналистики. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На дневную бюджетную форму обучения на специальности экономического факультета по объединенному конкурсу зачислены 33 абитуриента, проходной балл равнялся 352 (в 2017 году - 343). При этом проходные баллы по специальностям составили: "экономика" - 363 (в 2017 году - 353), "финансы и кредит" - 370 (в 2017-м - 356), "менеджмент (направления - международный менеджмент, инновационный менеджмент)" - 373 (в прошлом году - 367), "экономическая информатика" - 376 (в 2017 году - 364).

По объединенному конкурсу на группу специальностей юридического факультета зачислены 98 абитуриентов. Проходной балл на специальность "правоведение" составил 355 (в 2017 году - 347), на "экономическое право" - 358 (в 2017-м - 368). На специальность "политология" зачислены четыре абитуриента, проходной балл составил 322 (в прошлом году - 382).

На механико-математический факультет на дневную бюджетную форму обучения зачислены 195 абитуриентов, из них 11 приняты без экзаменов и один по целевому приему. Проходной балл по общему конкурсу составил 307 (в 2017 году - 290). На отдельные специальности проходные баллы были: "механика и математическое моделирование" и "математика (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 307; "математика (направление - научно-конструкторская деятельность)" - 313; "математика (направление - экономическая деятельность)" - 326; "математика (направление - научно-производственная деятельность)" - 330; "компьютерная математика и системный анализ" и "математика и информационные технологии (направление - математическое и программное обеспечение мобильных устройств)" - 342; "математика и информационные технологии (направление - вэб-программирование и интернет-технологии)" - 350.

На специальность "информация и коммуникация" факультета журналистики зачислено 14 абитуриентов, из них три без экзамена и три вне конкурса. Проходной балл составил 366 (в 2017 году - 367).

На заочную бюджетную форму обучения юридического факультета на специальность "правоведение" зачислены 19 человек, проходной балл составил 223 (в 2017 году - 204). На экономический факультет по объединенному конкурсу на специальности "менеджмент (международный менеджмент, инновационный менеджмент)" и "финансы и кредит" зачислено девять человек.

Также на заочную форму обучения на механико-математический факультет зачислены 11 абитуриентов, проходной балл по общему конкурсу составил 179 (в 2017 году - 181). На отдельные специальности проходные баллы были: "математика (направление - научно-педагогическая деятельность)" - 179, "математика и информационные технологии" - 196.-0-

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вступительная кампания, вузы, образование
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