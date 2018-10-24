Прокуратура усилит контроль за соблюдением технологической дисциплины в АПК

24 октября, Горки /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Прокуратура усилит контроль за соблюдением технологической дисциплины в агропромышленном комплексе Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель генерального прокурора Александр Лашин, который принимает участие в Горках в республиканском семинаре по соблюдению организационно-технологических нормативов при производстве сельскохозяйственной продукции, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лашин сообщил, что накануне прокурорами по всей стране были проведены мониторинги ситуации, которая складывается при производстве сельхозпродукции. Выявлен ряд серьезных недостатков, как сохранности и эксплуатации сельхозтехники, соблюдения технологической дисциплины, проведения госзакупок, так и в ряде других направлений. Только по результатам уборочной кампании в текущем году в адрес местных исполнительных и распорядительных органов власти, руководителей сельхозпредприятий было направлено более 460 актов прокурорского надзора. По результатам их рассмотрения более 120 человек привлечены к административной ответственности и свыше 600 - к дисциплинарной.

"Сегодня выявленные нарушения рассмотрены на семинаре с участием не только органов прокуратуры, но и представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, местных органов власти, представителей КГК и МВД. Мы обсудили наиболее актуальные проблемы и нарушения законодательства с целью координации дальнейшей деятельности при проведении проверок и мониторинга ситуации. Важное внимание уделено соблюдению технологической дисциплины, особенно связанной с заготовкой и хранением кормов. Со всеми заинтересованными обсудили и выработали алгоритм действий, который, надеемся, будет содействовать повышению эффективности работы АПК", - подчеркнул Александр Лашин.

По его словам, для прокурорских работников было также полезным узнать новые подходы и требования в АПК по соблюдению технологических регламентов на объектах животноводства и растениеводства. Это поможет организовать более качественный и эффективный надзор за организацией эффективной работы по производству сельскохозяйственной продукции.-0-