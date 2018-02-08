Прокуратура: защита прав и законных интересов детей - приоритетное направление надзорной деятельности

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защита прав и законных интересов несовершеннолетних является приоритетным направлением надзорной деятельности в органах прокуратуры. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА старший помощник прокурора Минской области по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Минской области Ольга Клещенко.

"В соответствии с законом "О правах ребенка" госорганы через систему социальных и экономических мер должны обеспечивать условия, необходимые для полного физического, умственного и духовного развития ребенка", - сказала Ольга Клещенко.

В связи с этим старший помощник прокурора прокомментировала ситуацию о признании двух несовершеннолетних мальчиков из Крупского района нуждающимися в государственной защите, в результате чего их отобрали у 33-летней матери. Соответствующий видеоролик на днях появился в интернете. По словам Ольги Клещенко, семья попала в поле зрения госорганов еще в сентябре 2017 года, поскольку мать, склонная к употреблению спиртных напитков, не выполняла родительские обязанности, жилое помещение было в неудовлетворительном санитарно-гигиеническом состоянии, имелась задолженности по оплате коммунальных платежей. Отец детей погиб в 2008 году. Контроль за положением дел в этой семье проводило ГУО "Холопеническая СШ им. М.Богдановича Крупского района". Проводимые заинтересованными органами на протяжении двух месяцев профилактические мероприятия не позволили добиться положительных результатов, ситуация в семье не только не улучшилась, но и усугубилась. Об этом свидетельствуют результаты проведенных госорганами рейдовых мероприятий.

В ноябре 2017 года представители прокуратуры района, РОЧС и Холопенической СШ посетили эту семью по месту жительства. Мать и отчим были дома. Жилищно-бытовые условия дома, где проживают дети, не соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям, был нарушен температурный режим (в доме было холодно, отсутствовал запас дров на зимний период). Были выявлены нарушения в эксплуатации печи, а самое главное, в доме отсутствовали продукты питания. Прокурором района в Крупский райисполком вынесено предписание с требованием о принятии мер по защите прав и законных интересов детей.

По решению комиссии по делам несовершеннолетних Крупского райисполкома 24 ноября 2017 года несовершеннолетние в соответствии с п.1 декрета "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" были признаны нуждающимися в госзащите, отобраны у матери и помещены на гособеспечение в Крупский районный социально-педагогический центр.

Ольга Клещенко обратила внимание, что у родителей отобрание детей в большинстве случаев способствует пробуждению чувства ответственности за их дальнейшую судьбу. "Отобрание ребенка не является лишением родительских прав. Такие дети помещаются на государственное обеспечение до 6 месяцев. В этот период родители могут посещать своих детей, общаться с ними и поддерживать связь. Дальнейшая судьба детей зависит исключительно только от их родителей", - сказала старший помощник прокурора. Она добавила, что у матери двух мальчиков есть реальная возможность исправить положение дел в семье и вернуть детей.-0-