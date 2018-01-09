Протоиерей Виктор Перегудов: особенные дети учат умению любить

9 января, Ивенец /Корр. БЕЛТА/. Особенные дети учат умению любить. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА протоиерей Виктор Перегудов, настоятель прихода храма преподобной Евфросинии Полоцкой в городском поселке Ивенец Воложинского района Минской области, лауреат премии "За духовное возрождение" по итогам 2017 года за заслуги по организации социальной помощи детям-инвалидам и другим категориям граждан.

Уже 20 лет отец Виктор занимается социальной работой. Сегодня прихожане храма преподобной Евфросинии Полоцкой помогают воспитанникам Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития. "Мы работаем с уникальными детьми. Не все из них могут себя обслужить, обучаться, но все без исключения могут любить. Иногда я говорю, что это мы имеем ограниченные возможности, потому что в нас преобладает "эго", мы любим себя. А эти дети любят всех искренне, открыто, с добрыми намерениями. И тем самым показывают нам пример, делают нас людьми", - считает протоиерей.

Своей главной задачей отец Виктор видит предоставление возможности особенным детям получить навыки, необходимые в жизни, их социализацию. В выходные дни, во время каникул и в свободное от занятий время дети находятся в Доме милосердия, где выполняют несложную работу, занимаются приготовлением пищи, собирают ягоды, грибы. Кроме того, задача церкви - дать им первый духовный опыт, научить молитве. А особенные дети имеют дар молитвы, она очень мощная, потому что она искренняя, без оговорок, без условий, сказал настоятель.

Прошедшим летом для 45 детей с особенностями развития удалось организовать лагерь, что было давней мечтой священнослужителя. Вместе с Союзом художников Беларуси был проведен пленэр, средства от реализованных работ пошли на организацию лагеря. Как рассказал отец Виктор, это уже второй пленэр, в нем участвовали не только белорусские художники. Сегодня речь идет о проведении третьего такого мероприятия, с инициативой выступают сами живописцы, причем свое желание присоединиться высказывают мастера из новых стран.

Еще одна идея, которую мечтает воплотить Виктор Перегудов, - сопроводительное проживание для взрослых людей с особенностями развития при церкви. Такой опыт есть в Швеции, с организациями которой налажены тесные связи. Суть проекта в том, что под патронатом воспитателей на одной улице проживают особенные люди. Они живут обычной жизнью, выполняют работу при церкви, несложные задачи. Это поможет людям быть включенными в общество.

Говоря о премии "За духовное возрождение", Виктор Перегудов отметил, что очень благодарен за столь высокую награду. По его словам, нужно всегда стремиться делать добро, помогать ближним. "Оглянись, посмотри, кому нужна твоя помощь, протяни руку. Меня часто спрашивают, как я понимаю счастье. Ответ один: когда ты помогаешь ближнему - тогда ощущаешь счастье", - сказал священннослужитель.-0-