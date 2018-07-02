"Пули срезали колосья, но мы выжили" - воспоминания очевидца о войне

Одного за другим время забирает свидетелей событий Великой Отечественной войны - тех, кто лично столкнулся с жестокостью захватчиков и может рассказать об ужасах тех лет современникам. Но пока еще есть возможность собрать и сохранить каждый эпизод, который остался в памяти ветерана, это нужно делать. Ведь только горькая память о бесчеловечности войны способна сохранить мир на земле и предостеречь будущее поколение от разжигания розни. Добавить несколько страниц в книгу памяти решила и корреспондент БЕЛТА - с помощью коренного мотолянина Степана Борисовича Пташеца.

Встретить 87-летнего Степана Борисовича в родной деревне - задача не из легких. В холодное время года он живет в Иваново - в 20 км от родной деревни. А в Мотоль приезжает на отдых: здесь у него дача и небольшой огород.

Но мне повезло застать его дома. Мы удобно располагаемся в тени деревьев, и Степан Борисович начинает свой рассказ.

"Я встретил войну 10-летним мальчиком. День, когда в Мотоле впервые появились немцы, помню очень подробно. Я встал рано утром и вышел прогуляться. Шел под забором по центральной улице. Смотрю - едут немцы на бронетранспортере. Притормозили рядом со мной, спросили, далеко ли Москва. Я махнул рукой в сторону российской столицы и сказал, что очень далеко. Потом они подошли к соседке, попросили воды. Приняли кружку только после того, как она сама отхлебнула. Ничего плохого никому не сделали, утолили жажду и уехали", - вспоминает он.

В тот раз встреча с немцами обошлась для мальчика без проблем. Однако не всегда разговор с ними был таким безобидным. Однажды захватчики принялись расспрашивать местных о том, были ли в деревне партизаны. Они уже знали ответ на этот вопрос, но таким образом хотели вычислить, кто среди мотолян помогает партизанам. Пришли и к Степану. Он смекнул: препираться смысла нет. Его, бегающего среди окопов, наверняка видели - местность хорошо просматривается в бинокль. Поэтому честно ответил: были. Вранье могло стоить жизни: партизаны все равно уже успели уйти, а вот те, кто о них не рассказал, поплатились жизнью - в тот день было убито около 20 человек.

В то время каждый день таил опасность, а порой угроза жизни мальчика была очень близка. Спасали проницательность, смекалка и находчивость. Когда Степану посчастливилось найти гранаты, он аккуратно собрал их и спрятал у забора, присыпав листьями - хотел позже отдать знакомому партизану. "А тут приехали власовцы. Местные дети увидели гранаты и по глупости выдали меня, - вспоминает Степан Пташец. - Офицер подозвал к себе, спрашивает, действительно ли я прятал снаряды. Опять понимаю, что деваться некуда, потому признался. Говорю, мол, да, спрятал и листьями присыпал, потому что недавно на соседней улице на гранатах подорвались дети, были погибшие и раненые. Не знаю, поверил ли он мне, однако предупредил: "У меня у самого в России трое таких же балбесов, как ты, так что смотри и больше не делай - может быть большая неприятность".

Конечно, признается собеседник, было страшно. Когда во время особенно громких и затяжных боев было боязно оставаться в доме вдвоем с матерью, они шли к соседям. Врезался в память августовский день, когда бежали к ним через поле, где колосилась рожь. Как только вышли со двора, немцы открыли огонь. Пригнувшись, они неслись с матерью дальше, а над головами свистели пули и летали скошенные ими колоски. По словам Степана Борисовича, каждый раз как будто какая-то божественная сила оберегала. Наверное, поэтому сегодня в доме у него много икон.

Маленькому мальчику довелось столкнуться и с нечеловеческой жестокостью немцев. "Помню, из соседней Осовницы арестовали 18 человек. Их отвели в Мотоль, остановили около нашей хаты и выстроили в шеренгу. Наставили на людей пулемет и сказали: "Бегите". Народ побежал, а фашисты начали стрелять по ним. Многих убили сразу, некоторых добили позже из автомата. Я как раз вышел во двор, заборов тогда толком не было, поэтому стал невольным свидетелем этого зверства", - вспоминает Степан Борисович.

Особенно агрессивно относились фашисты к евреям. А в Мотоле в то время их было много. За один день немцы убили более тысячи ни в чем не повинных людей. Степан видел, как их собрали со всей деревни и вели по центральной улице. Один еврей знал семью Пташецей. Понимая, что дело гиблое, он двумя руками бросил в сторону мальчика небольшую пачку. Немец разбил сверток автоматом, а там - пачка денег того времени. "Тридцатки были, как сейчас помню", - уточняет Степан Борисович. Правда, адресат подарок так и не получил: немцы подобрали все до последней банкноты. А потом всю ночь было слышно, как расстреливали евреев.

В тот день в живых остались только 48 евреев, которых во время обхода не оказалось дома. Сначала им разрешили остаться в деревне, если будут жить в отдельном доме все вместе. Они согласились на эти условия, однако это их не спасло. Через неделю ночью за ними приехали полицаи, окружили их и расстреляли.

О том, что война осталась позади, мотолянам сообщили белорусские солдаты. Степан Борисович вспоминает: он как раз был во дворе, занимался домашними делами. Издали завидев своих, радостно побежал навстречу, а вместе с ним на дорогу высыпали и другие жители деревни. Улыбаясь, солдаты сообщили: война закончилась, мы победили! Один из самых счастливых дней в жизни.

Пришло время строить свое будущее в свободной стране. До войны семья Пташецей жила бедно. После смерти отца в 1937 году мать пошла служить к местному богатому раввину. А Степана в 1939 году отправили пасти коров у зажиточных людей в соседнем Замошье. "Как сейчас помню: каждый день я ложился спать в 12 часов ночи и вставал в 4 утра. Бабка давала на весь день кусок хлеба и кружку молока. Конечно, этого не хватало. Приходилось даже есть траву", - рассказывает собеседник.

После войны материальное положение семьи изменилось. Подросший Степан стал помогать соседу по хозяйству. Тот жил богато: одних только ульев было 50. Узнав, что его молодой помощник мечтает построить свой дом, сосед посоветовал Степану заняться изделиями из кожи. Тот к рекомендации прислушался. Одолжил у соседа повозку, узнал, куда ехать, и привез десять кож. Старший советчик оценил материал, сказал, что если удастся из них сшить обувь, то можно стать миллионером.

Степан взялся за дело со всей ответственностью. Пока ровесники проводили время с девчатами, он шил. Технологию выделки и пошива подсказал знакомый кожевенник. Не отвлекаясь на развлечения и отдых, он всю неделю создавал изделия, а на выходных шел в Иваново и продавал их на рынке. Умелые руки помогли собрать денег и купить древесины. Так в 16 лет он обзавелся собственным домом. Соседу, подсказавшему верный путь, очень благодарен.

Дальше Степан ушел в армию и дослужился до пенсии. Переехал в Краснодар, женился, воспитал троих детей. А потом все равно вернулся на малую родину по велению сердца. Причем в прямом смысле: в южном российском городе начались проблемы с сердцем, и таблетки не помогали. Врачи порекомендовали переехать ближе к родному климату. И точно - сегодня даже таблетки пить не приходится. Вместе с женой Степан купил небольшую квартиру в Иваново, а на лето приезжает в родной Мотоль - здесь у них свои грядки и цветник.

По словам Степана Борисовича, встать на ноги помогли не только врожденная смекалка и трудолюбие, но также и тяга к знаниям. До войны он успел закончить только 2 класса. А потом, когда захотел продолжить обучение, не признался в неграмотности и сказал, что отучился все 10 лет. Чтобы доказать это, к вступительным экзаменам освоил всю школьную программу за 3 месяца.

Эти же качества он развивал в своих детях. Наставлял жить честно и стремиться к знаниям. Так, старший сын с первого класса учился без четверок, поступил без экзаменов в техникум, с отличием его закончил. Потом так же отучился в Кубанском университете. Сейчас в торговле работает. "И в войну, и в послевоенное тяжелое время, всегда я старался жить честно и порядочно, всего добился сам. Добросовестность - это самое главное в человеке", - заключил он.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

фото автора,

БЕЛТА.-0-