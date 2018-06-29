Пути совместного сохранения памяти необходимо искать в диалоге - Шнайдерхан

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пути совместного сохранения памяти необходимо искать в диалоге. Такое мнение высказал на международной конференции "Помнить ради общего европейского будущего" президент Народного союза Германии по уходу за военными могилами Ойген Вольфганг Шнайдерхан, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Народного союза Германии по уходу за военными могилами отметил, что сегодня в "Тростенце" сделан еще один шаг на пути к взаимопониманию и примирению, в чем нуждается мир. Развязанная Германией Вторая мировая война была самой жестокой и страшной, принесла огромные жертвы. Беларусь пострадала от этих преступлений, как никакая другая страна.

"В 1944 году еще в условиях продолжающейся войны была дана оценка, цифра, которую я до сих пор не могу представить, - 206 тыс. 500 убитых. Прежде всего это белорусские, немецкие, чешские евреи, гражданское население, партизаны, подпольщики, советские военнопленные. Имена и судьбы многих людей, которых сюда привезли из Германии, нам известны, а о погибших в "Тростенце" белорусах мы знаем мало, слишком мало. Изменить это - наша совместная задача", - убежден Ойген Вольфганг Шнайдерхан.

Совместная ответственность требует совместного сохранения памяти, добавил он. При этом важен поиск путей сохранения памяти в диалоге, что позволяет познакомиться и понять разный исторический опыт и культурную память европейских соседей. "Мы хотим вместе определять то, что нас объединяет", - сказал президент союза.

Места памяти должны становиться образовательными площадками, особенно для молодых людей. Народный союз Германии по уходу за военными могилами намерен помочь сделать "Тростенец" местом, где будут проводиться международные встречи. Тем самым союз намерен внести свой вклад в интеграцию мемориального комплекса "Тростенец" в европейскую культуру памяти.

Помня об ужасах войны, человечество должно чувствовать предостережения и задачи. "Тростенец" предупреждает, что мы не имеем права забыть ошибки прошлого. Мы должны всеми силами выступать за готовность к диалогу, за совместную солидарность, общечеловеческие ценности", - считает Ойген Вольфганг Шнайдерхан.-0-