Рабочая группа к 23 апреля подготовит предложения по урегулированию проблем в сфере автоперевозок

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Созданная при Совете по развитию предпринимательства рабочая группа к 23 апреля подготовит предложения по урегулированию проблемных вопросы в сфере автоперевозок. Такая информация размещена на сайте совета, сообщает БЕЛТА.

Первое заседание рабочей группы, сформированной для разбора ситуации с пассажирскими перевозками маршрутными микроавтобусами в регулярном и нерегулярном сообщении, состоялось 29 марта в Бизнес-союзе предпринимателей и нанимателей им. Кунявского. На встречу собрались более 50 представителей ИП, диспетчерских служб.

Член Совета по развитию предпринимательства, директор и сопредседатель правления Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей им. Кунявского Жанна Тарасевич напомнила, что создать рабочую группу, в которую должны войти представители нерегулярных и регулярных перевозчиков, Министерства транспорта и коммуникаций, решено по поручению совета. "К 23 апреля мы должны подготовить предложения с выявлением проблем и возможными вариантами их решения", - отметила она. Планируется также создать ассоциацию для дальнейшего диалога с государством и цивилизованного решения вопросов.

По словам Жанны Тарасевич, приостановить действие закона "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках" невозможно. Но можно корректировать различные подзаконные акты, инициировать изменения.-0-