Работа по пресечению коррупции в Беларуси и дальше будет принципиальной, открытой и гласной - Кочанова

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работа по пресечению коррупции в Беларуси и дальше будет принципиальной, максимально открытой и гласной. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова.

"Работа по пресечению коррупции и дальше будет принципиальной, максимально открытой и гласной. Каждый, кто служит лишь в угоду собственным интересам, - понесет наказание по всей строгости закона", - сказала глава Администрации Президента.

По ее словам, в стране продолжается работа по предотвращению коррупционных преступлений. Она проводится постоянно, системно и охватывает все сферы - от реального сектора экономики, социальной сферы до государственного управления.

"Главное требование Президента Республики Беларусь к управленцам всех уровней - честная и порядочная работа во благо страны и белорусского народа, - подчеркнула Наталья Кочанова. - Именно такая задача ставится руководителям при их назначении на государственные посты, и именно по этому критерию дается принципиальная оценка их трудовой деятельности".

Глава Администрации Президента констатировала, что в нашем обществе еще до сих пор встречаются вопиющие случаи коррупционных преступлений. Каждый факт получает широкую огласку в СМИ, а преступившие закон - неприятие в обществе. Особенно в тех случаях, когда взяточничество и коррупция проявляются в чувствительных для населения сферах и затрагивают интересы многих граждан - здравоохранении, образовании, транспорте.

"Так, в текущем году раскрыта преступная деятельность должностных лиц в системе Минтранса, Минэнерго, Минздрава, Мингорисполкоме. К сожалению, и в Администрации Президента был выявлен такой факт - пресечено злоупотребление служебным положением со стороны начальника отдела", - добавила она.

"Это говорит лишь об одном - перед законом все равны, пощады никому не будет, невзирая на должности, ранги или былые заслуги", - резюмировала Наталья Кочанова.-0-