9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Работники министерств и ведомств Беларуси прививаются от гриппа, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун.

В стране проходит соответствующая акция. Сегодня прививки против гриппа получили, в частности, сотрудники Минздрава, Минэкономики, Минлесхоза, Минстройархитектуры.

Массовая кампания по вакцинации стартовала 1 октября. Все имеющиеся в Беларуси вакцины против гриппа зарегистрированы и разрешены к использованию. Это высокоэффективные и безопасные иммунобиологические лекарственные средства, которые содержат актуальные штаммы вируса.

По словам министра здравоохранения Валерия Малашко, вакцинация 40% населения позволит создать достаточно хорошую иммунную прослойку, тем самым противостоять вирусу гриппа в этом сезоне.

Валерий Малашко во время прививки

В первую очередь прививают людей из групп высокого риска последствий от гриппозной инфекции, в том числе детей от 6 месяцев до 3 лет, детей от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями, людей с иммуносупрессией, лиц старше 65 лет, беременных женщин. Прививки получают люди из групп высокого риска заражения гриппом, например, школьники от 6 до 16 лет, медработники, лица из учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Это касается и работников сферы бытового обслуживания, учреждений образования, торговли, общественного питания, транспорта и находящихся в контакте с детьми до 6 месяцев.

Благодаря вакцинации этих групп населения, а также работников крупных предприятий в последние годы в стране невысокий уровень заболеваемости как среди взрослых, так и детей.-0-