18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая радиостанция "Центр FM" начала вещание в пяти городах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ОНТ.

"На белорусском медиарынке появился новый игрок - "Центр FM". Услышать радиостанцию в Минске можно на частоте 101.7 FM, в Полоцке и Новополоцке - 107,0 FM, в Витебске - 93,3 FM, в Гродно - 90,4 FM. К новому году "Центр FM" услышит также Гомель и Могилев. Это один из проектов нового сезона телеканала ОНТ", - рассказали в пресс-службе.

Планируется, что в скором будущем "Центр FM" начнет вещание и в других городах Беларуси, а пока радиостанцию можно слушать в интернете в любой точке мира на официальном сайте centerfm.by , который уже в ближайшее время станет еще функциональнее и информативнее.

"Центр FM" - проект для Беларуси во многом уникальный, и у него есть все основания стать настоящей находкой как для радиослушателей, так и для потенциальных партнеров. Новые для радиорынка страны программы, современная ритмичная, энергичная, но неагрессивная поп-музыка, достоверные и актуальные мировые и региональные новости и многое другое - все это будет в эфире радио "Центр FM". Что касается новостей, то в центре внимания информационной службы - события, которые имеют значение здесь и сейчас. Эта идея и легла в основу слогана новой радиостанции - "Живи настоящим!".

Об особенностях новой радиостанции рассказал ее директор Александр Серебренников: "При создании радиостанции как целостного продукта (в техническом и творческом плане) были использованы и отлично зарекомендовавшие себя технологии, и новаторские идеи. Например, большая часть рубрик утреннего и вечернего шоу - авторские, использующие интересные, незаезженные подходы и идеи".

Каждый день в будни с 7.00 до 10.00 в эфире шоу "Центробежное утро" будут работать Алексей Петровский, Денис Степанов и Катерина Козловская. Изюминка утренней программы - ведущие будут общаться на двух языках - белорусском и русском.

С 12.00 до 15.00 в прямом эфире для радиослушателей будет работать Женя Задора, которая поделится интересными и забавными историями. Поднимать настроение вечером с 17.00 до 20.00 по будням будет шоу "Лайфхакеры", ведущими которого стали Женя Задора и Антон Жданов. В отличие от других радиостанций, в это время акцентировать внимание на дорожной обстановке ребята не будут, упор будет сделан на другое, а на что именно - сюрприз.

И в дневное, и в вечернее время радиослушатели смогут передать приветы родным и близким, поздравить их со значимыми событиями в жизни. Самых активных ждут приятные и полезные подарки от "Центр FM" и партнеров радиостанции.

Все происходящее в уютной и высокотехнологичной студии "Центр FM" можно будет в ближайшее время увидеть в режиме онлайн с нескольких камер на сайте радио.-0-