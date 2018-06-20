Распространение телепрограмм English Club HD, "Первый Метео" и ТСК "Телеклуб" в Беларуси прекращено

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Распространение телепрограмм English Club HD, "Первый Метео" и ТСК "Телеклуб" прекращено. Такое сообщение размещено на сайте Министерства информации, передает БЕЛТА.
В публикации говорится, что оператор электросвязи не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации, обязан обратиться в ведомство с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 2 декабря 2008 года №1849 "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации" (абзац 4 пункт 41).
"В связи с тем, что по состоянию на 18 июня 2018 года ни один оператор электросвязи не обратился в Министерство информации за продлением разрешений на распространение телепрограмм English Club HD, "Первый Метео" и ТСК "Телеклуб", данные телепрограммы исключаются из списка иностранных средств массовой информации, получивших разрешение. Распространение указанных телепрограмм на территории Беларуси является недопустимым, в соответствии с законом "О средствах массовой информации", - говорится в сообщении.-0-
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