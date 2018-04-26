Равков: 19-я гвардейская отдельная механизированная бригада достойно отработала показное учение

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. 19-я гвардейская отдельная механизированная бригада достойно отработала показное учение. Об этом журналистам заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков, подводя итоги активной фазы показного тактического учения, которая прошла сегодня на Обуз-Лесновском полигоне под Барановичами, передает корреспондент БЕЛТА.

"Бригада отработала достойно, видна ее подготовка, потому что слаживание рот, батальонов и бригады проводилось в полевых условиях. Опыт, который 19-я бригада Северо-Западного оперативного командования приобрела в ходе подготовки и проведения учения, она передаст другим органам управления, чтобы те в свою очередь эту информацию перекладывали уже на подготовку своих соединений и воинских частей", - сказал Андрей Равков.

Военные отрабатывают современные способы ведения боевых действий на полигоне под Барановичами В соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил 23-27 апреля под руководством заместителя министра обороны генерал-майора Сергея Потапенко проводится показное тактическое учение с 19-й гвардейской отдельной механизированной бригадой.

В течение полутора месяцев 19-я бригада вела подготовку к учению на Обуз-Лесновском полигоне. Было отработано множество задач в части слаживания - от ротных и батальонных тактических учений до бригадного. В ходе активной фазы учения продемонстрирован бой механизированной бригады днем в обороне, отражение наступления противника, его уничтожение. Для этого были применены все силы и средства, имеющиеся в бригаде, необходимая поддержка в виде штурмовой авиации и артиллерийских подразделений. "Мы активно совершенствуем способы применения этих сил и средств с учетом тех конфликтов, которые сейчас происходят в мире. В ходе учения были отработаны актуальные способы применения танковых подразделений. Среди них "сирийский вал", который позволяет выполнять поражение противника танками вплоть до взвода с минимальным поражением самих танков. Авиация применяла вроде бы и старые способы, но тем не менее каждый раз она до совершенства оттачивает свои действия", - отметил министр обороны.

Военнослужащие 28 апреля начнут возвращаться на места постоянной дислокации. Учение будет считаться завершенным, когда последний автомат и единица техники станут на свои места хранения.-0-