Равков наградил двух Героев Советского Союза юбилейными медалями к 100-летию Вооруженных Сил

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Андрей Равков сегодня наградил двух Героев Советского Союза юбилейными медалями к 100-летию Вооруженных Сил Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Ветеранов Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза Василия Сергеевича Мичурина и Ивана Ильича Кустова министр наградил первыми в Беларуси юбилейными медалями "100 год Узброеным Сілам Рэспублікі Беларусь". Глава военного ведомства тепло и сердечно поздравил ветеранов. Ивану Кустову сегодня исполнилось 94 года.-0-

Иван Кустов и Андрей Равков. Фото Министерства обороны