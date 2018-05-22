22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Андрей Равков примет участие в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое состоится 23 мая в Астане (Казахстан), сообщили БЕЛТА в пресс-службе военного ведомства.
Во время заседания главы оборонных ведомств обменяются мнениями по поводу подготовки военных кадров для государств - членов ОДКБ до 2020 года, обсудят совместную подготовку органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности Организации на 2019 год. Кроме того, будет уделено внимание вопросам вызовов и угроз военной безопасности в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности.
В ходе рабочего визита в Казахстан белорусская делегация также посетит международную выставку вооружения и военно-технического имущества KADEX 2018.-0-
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