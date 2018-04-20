Разработана концепция союзной программы по соцзащите населения на загрязненных радиацией территориях

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разработана концепция союзной программы по социальной защите населения на загрязненных радиацией территориях на 2019-2022 годы. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления реабилитации пострадавших территорий Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Валерий Бохонко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Разработана концепция союзной программы на 2019-2022 годы, она находится на согласовании. Особое внимание в ней уделено социальной защите и медицинскому обеспечению, комплексу защитных мероприятий населенных пунктов, где доза облучения может превышать допустимые нормы, поддержке системы радиационного контроля, возврату в пользование выведенных из оборота земель с учетом экономических требований и радиационной безопасности", - сказал Валерий Бохонко.

Он также подчеркнул, что приоритетом государственной политики Беларуси является дальнейшее снижение риска неблагоприятных последствий для здоровья граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, поддержание на достигнутом уровне защитных мероприятий, содействие восстановлению, устойчивому социально-экономическому развитию пострадавших регионов при обеспечении требований радиационной безопасности. "Беларусь достигла значительных успехов в преодолении последствий катастрофы благодаря продуманной, взвешенной политике. За последние 25 лет в сельскохозяйственное использование возвращено более 19 тыс. га земель, или 7% от выведенных из оборота земель", - отметил начальник управления.

Валерий Бохонко рассказал, что в Полесском радиационно-экологическом заповеднике, где после аварии на Чернобыльской АЭС осела треть выпавших на территорию Беларуси радионуклидов, внедряется автоматизированная система радиационного и пожарного контроля. Пожарно-наблюдательные вышки заповедника будут оснащены системой виденаблюдения, автоматическими датчиками задымления, высокочувствительными блоками гамма-излучения, которые будут передавать информацию в оперативный центр заповедника. "Внедрение этой системы позволит круглосуточно в режиме реального времени отслеживать повышение уровня радиационного фона и возможность появления задымления на территории заповедника", - пояснил он.-0-