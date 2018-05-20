Разрешение на распространение продукции ряда иностранных СМИ в Беларуси завершается в начале июня

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Срок действия разрешений на распространение продукции ряда иностранных СМИ в Беларуси завершается в начале июня. Сообщение об этом размещено на сайте Министерства информации Беларуси, сообщает БЕЛТА.

В начале июня текущего года заканчивается срок действия разрешений на распространение продукции иностранных средства массовой информации на территории Беларуси в отношении телепрограмм "Русская ночь", English Club TV, English Club TV HD, RTG HD, Russian Travel Guide HD, Bridge TV (BTV), "Спорт 1", "Теледом", "Спорт 2", "Первый МЕТЕО", RUSONG TV, "Телеканал "Театр", "ТСК "Телеклуб", "Кухня ТВ", "ТРО", World Fashion Channel (WF), говорится в сообщении.

Министерство информации Беларуси напоминает операторам электросвязи о необходимости не позднее, чем за 15 рабочих дней до истечения срока действия разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации, обратиться в ведомство с заявлением о выдаче разрешения на распространение этого иностранного СМИ. Это предусмотрено в соответствии с абзацем 4 пункта 41 постановления Совета Министров Беларуси от 2 декабря 2008 года №1849 "Об утверждении положения о порядке выдачи разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации".

Наличие иностранного средства массовой информации в списке иностранных СМИ, получивших разрешение, освобождает иных лиц, уполномоченных на распространение этого иностранного СМИ, от получения соответствующего разрешения.-0-