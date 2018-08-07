Развитие сотрудничества стран СНГ в области туризма обсудят в Душанбе

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Развитие сотрудничества стран СНГ в области туризма обсудят 10-11 августа в Душанбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

В частности, на полях заседания совета по туризму будет дана оценка реализации Стратегии развития сотрудничества стран Содружества в области туризма до 2020 года. "Документ содействует росту экспорта туристских услуг, повышению уровня занятости населения за счет создания новых рабочих мест в отрасли, увеличению количества гостиниц и других субъектов туристской деятельности", - отметили в пресс-службе.

Планируется рассмотреть вопросы совершенствования структуры управления туристической отраслью, что будет способствовать осуществлению более эффективной маркетинговой политики, привлечению инвестиций в туристскую отрасль, продвижению национального туристического продукта, будет стимулировать въездной и внутренний туризм. Эксперты обсудят организацию детского и молодежного туризма в странах Содружества, поделятся опытом экскурсионной работы, подготовки экскурсоводов и контроля за их работой.

На заседании будет утвержден состав рабочей группы, которая займется подготовкой проекта Стратегии развития сотрудничества стран СНГ в области туризма на 2021-2030 годы.-0-