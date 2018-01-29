Реализация декрета №1 позволит обеспечить равную для всех социальную ответственность - Орда

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация декрета №1 "О содействии занятости населения" позволит обеспечить равную социальную ответственность всех граждан. Такое мнение высказал сегодня журналистам председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.
Михаил Орда обратил внимание, что в декрете заложена очень важная норма - каждый способный работать гражданин должен на равных участвовать в финансировании социальных услуг. "Если есть люди, не уплачивающие налоги, значит, за них это делает кто-то другой - например, работник завода. Позиция профсоюза в этом плане однозначная: все сегодня должны в равной степени платить за услуги, которые получает население", - сказал председатель ФПБ.
Декрет справедливо и законно определяет, что все должны работать легально, а если кому-то требуется помощь в трудоустройстве, то государство ее окажет, добавил председатель ФПБ.
Сегодня в штаб-квартире ФПБ в Минске проходит республиканское совещание профсоюзных работников со всех регионов республики. Профсоюзный актив обсуждает актуальные вопросы жизни страны, в числе которых меры по реализации декрета №1. "Для ФПБ это очень важный документ, поскольку он решает главный для профсоюзов вопрос - занятости", - подчеркнул Михаил Орда.
Декрет также создает предпосылки для появления новых рабочих мест. При этом он предусматривает индивидуальный подход к каждому человеку, который ищет работу. Практика показывает, что в вопросах трудоустройства нередко нужен именно такой комплексный подход. Для этого в соответствии с декретом на местах будут сформированы специальные комиссии, напомнил председатель ФПБ.-0-
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