18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реализация двух новых союзных программ в сфере оборонно-промышленного комплекса начнется в 2018 году, сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота перед совещанием с представителями государственных заказчиков программ и мероприятий СГ от Беларуси в областях обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы запускаем две новые союзные программы по тематике совещания. Они были утверждены в конце 2017 года", - сказал Григорий Рапота. Это союзные программы "Совершенствование объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации" и "Совершенствование пограничной безопасности Союзного государства" на период 2017-2020 годов.

Он отметил, что в 2017 году на реализацию союзных программ в областях обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности было выделено 2,17 млрд российских рублей. "В прошлом году мы реализовывали шесть программ Союзного государства по этой тематике. В этом году пять из них будут продолжены. Одна уже завершена - программа "Мониторинг-СГ" по созданию необходимого оборудования для обеспечения потребителей из России и Беларуси космической информацией, получаемой в результате дистанционного зондирования Земли", - сказал госсекретарь Союзного государства и подчеркнул, что потребность в данных со спутников очень высокая: в ней нуждаются и лесное хозяйство, и метеорология, и многие другие сферы.

Во время совещания планируется подвести предварительные итоги реализации союзных программ в областях обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности в 2017 году, обсудить подготовку проектов концепций новых программ и мероприятий Союзного государства по этим направлениям и белорусско-российское сотрудничество в научно-технической и военно-технической сферах. В совещании принимают участие представители силовых структур Беларуси, министерств промышленности, экономики, финансов, образования, концерна "Белнефтехим", НАН Беларуси, Постоянного комитета Союзного государства.-0-