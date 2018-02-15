Реальные денежные доходы населения выросли на 2,4% за 2017 год

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в 2017 году составили 102,4% к уровню 2016 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 62,9%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, - 8,1%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) - 23,7%, доходы от собственности и прочие доходы - 5,3%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения - это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.-0-