Реестр задолженностей по исполнительным документам заработал на сайте Минюста

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На портале Министерства юстиции Беларуси возобновил работу актуализированный информационный ресурс "Реестр задолженностей по исполнительным документам", сообщила БЕЛТА пресс-секретарь министерства Ольга Шелкова.
Ресурс содержит справочную информацию о взыскиваемых органами принудительного исполнения (по сведениям начиная с 15 августа 2017 года) задолженностях граждан, юридических лиц и других субъектов. "В реестре размещены данные об исполнительных документах, которые находятся на исполнении в органах принудительного исполнения более 30 дней", - проинформировала пресс-секретарь.
Кроме того, информационный ресурс содержит информацию о документах, взыскание по которым прекращено либо исполнительный документ возвращен взыскателю. Произойти это может в связи с исключением стороны исполнительного производства из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отсутствием у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание, а также в случае ликвидации, банкротства должника и в иных предусмотренных законодательством случаях.
Минюст обращает внимание, что содержащаяся в реестре информация носит справочный характер, за ее уточнением необходимо обращаться в органы принудительного исполнения.
Ресурс позволит гражданам и субъектам хозяйствования получить актуальную информацию о своих долгах, чтобы принять меры по их погашению и предотвратить негативные последствия, связанные с их принудительным взысканием судебными исполнителями.-0-
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