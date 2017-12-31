Реформ в образовании уже достаточно, нужно отладить созданную систему - Жарко

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реформирование в образовании завершено, нужно отладить созданную систему. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Новшеств, реформирования в образовании уже достаточно. Сейчас нужно отладить то, что есть, - считает Василий Жарко. - Создать новые программы и учебники, которые будут доступны для понимания, усвоения. А кто хочет получить дополнительную информацию, можно заниматься с репетитором или дома с родителями, в кружки ходить. Учебную программу не надо перегружать".

Касательно следующих ступеней образования вице-премьер подчеркнул, что практико-ориентированная наука - задача, которую нужно выполнить уже в начале 2018 года. "Сейчас мы создаем новый подход: образование-наука-производство. В здравоохранении все это уже увязано. Наши республиканские научно-практические центры, кафедры вузов расположены на базе лечебных учреждений", - пояснил Василий Жарко. В качестве примера он привел Парк высоких технологий, который должен быть заказчиком кадров, давать право преподавателям базовых вузов работать и в ПВТ.

"Новые решения необходимы, потому что экономику можно строить только прорывными технологиями", - заключил заместитель премьер-министра.-0-