Региональное телевидение является площадкой подготовки кадров для республиканских каналов - Павел Легкий

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Региональное телевидение представляет собой площадку подготовки кадров для республиканских каналов. Такое мнение на заседании круглого стола по вопросам развития региональных электронных СМИ высказал заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам замминистра, региональное телевидение играет большую роль в подготовке кадров для главных каналов страны. "При всем уважении к системе образования, к Институту журналистики, тем не менее, молодые специалисты должны пройти определенную подготовку, чтобы стать настоящими профессионалами. В региональных СМИ я вижу ту саму площадку, школу олимпийского резерва, которая готовит серьезных мастеров, выходящих на республиканский уровень", - сказал он.

Это не значит, что все лучшие кадры уходят работать на основные телеканалы. Есть сильные профессионалы и в регионах, о чем свидетельствуют хотя бы результаты конкурса "Телевершина". Но без регионального телевидения не будет качественных телевизионных кадров на главных каналах страны, считает Павел Легкий. -0-