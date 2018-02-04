Рейсы из Москвы в Минск задерживаются из-за непогоды

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержано несколько рейсов из Москвы в Минск. Такая информация размещена на онлайн-табло на сайте Национального аэропорта Минск, сообщает БЕЛТА.

Так, задерживались рейсы авиакомпаний Utair aviation и "Белавиа", которые должны были отправиться из аэропортов Внуково и Домодедово соответственно. Самолет Utair, как передают информационные агентства, вернулся в Москву из-за сработки датчика пожарной сигнализации. Как выяснилось впоследствии - ложной. Борт Utair, который должен был вылететь из Минска в Москву в 13.20, задерживается более чем на три часа.

Отложены также рейсы авиакомпании "Аэрофлот".

В эти выходные в Москве и Московской области отмечаются сложные погодные условия. Из-за сильных снегопадов в российской столице погиб человек, еще пятеро пострадали. Причиной стало падение деревьев и порывы линии электропередачи. По последним данным, в Москве повалено уже 360 деревьев.-0-