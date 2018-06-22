Реконструкция "Последний мирный вечер в Бресте" является прологом главной реконструкции событий начала Великой Отечественной Войны. На одной из центральных улиц областного центра сегодня по традиции воссоздана атмосфера последнего мирного вечера.

В частности, областной краеведческий музей подготовил тематическую выставку. В экспозиции представлены вещи брестчан, которыми они пользовались в 1930-1940-х годах, фотографии и документы военного времени. Прохожие с интересом рассматривают рисунки местного художника Владимира Губенко, который изобразил облик города в различные периоды.

Также внимание жителей привлекла выставка техники времен второй миройвой войны, а на летеней музыкальной сцене ул.Советской звучали песни военных лет в исполнении юных артистов центра "Арт-Пиппер".

Фото Вадима Якубенка