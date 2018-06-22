Реконструкция знаковых эпизодов обороны в Брестской крепости

22 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Военно-историческая реконструкция "22 июня. Брестская крепость", посвященная 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны, проходит в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой", передает корреспондент БЕЛТА.

Реконструкция обороны легендарной цитадели над Бугом началась в пять часов утра - сразу после митинга-реквиема. Местом проведения мероприятия уже не первый год становится территория Кобринского укрепления. Здесь на 32-й день войны тяжело раненный майор Гаврилов принял свой последний бой с врагом. Момент пленения героя традиционно включается в сценарий реконструкции.

В этом году организаторы анонсировали изменения в сценарии. Помимо основных моментов обороны крепости зрители увидят и новые - бой ефрейтора Василия Волокитина, эпизод с живым щитом.

В постановке задействовано более 500 любителей истории из 11 стран - Беларуси, России, Австрии, Украины, Израиля, Чехии, Латвии, Эстонии, Казахстана, Японии, Китая. Всего же для участия в VIII Международном военно-историческом слете "22 июня. Брестская крепость" в Брест прибыли без малого 1,5 тыс. реконструкторов.

Организаторами мероприятия выступают Брестские областной и городской исполкомы, областной Центр молодежного творчества, общественное объединение "Военно-исторический клуб "Гарнизон", Белорусский республиканский союз молодежи, областной и городской военные комиссариаты.-0-

Фото Вадима Якубенка