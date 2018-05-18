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РЕПОРТАЖ: Большие дела для малой родины - ПРООН помогает действовать вместе

Общество 18.05.2018 | 19:31
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Проект ЕС-ПРООН "Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь" реализуется с 2014 года, и за это время десятки малых городов и сельских регионов получили ценнейший опыт - научились быть более инициативными и воплощать свои идеи по улучшению качества жизни. Благодаря финансовой поддержке европейских партнеров (более 367 тыс. евро) в Минской области с 2016 по 2018 год были реализованы 23 инициативы, которые стали примерами территориально ориентированного развития. То есть инициативы, которые исходили от самих местных жителей, отвечали их потребностям и демонстрировали, что объединив усилия можно повлиять на принятие общественно значимых решений. С некоторыми из этих примеров познакомились и корреспонденты БЕЛТА, побывав в пресс-туре "Действуем вместе".

Первая остановка - Смиловичи, которые, будучи в непосредственной близости от столицы (около 40 км), решили активнее привлекать к себе туристов, для чего и включились в проект.

"У горпоселка богатая история, которая связана с именами сразу нескольких известных личностей, культурных деятелей. Есть немало интересных мест, но нужна была инфраструктура. И здорово, что благодаря проекту так много удалось сделать, причем участвовали все. Получилось не только наладить сотрудничество неправительственных организаций и органов власти, но и подключить население, среди которого обрели немало помощников-волонтеров. То есть мы получили финансовую помощь Евросоюза (почти $15,3 тыс.) и сами внесли большой вклад - трудом, ресурсами сельсовета, предприятий и учреждений", - отмечает координатор инициативы "Повышение туристического потенциала г.п. Смиловичи", директор ЦУП "Наследие и время" Юрий Абдурахманов.

Он подводит нас к карте-граффити на стене здания в центре горпоселка, созданной при реализации инициативы. Местные жители именуют ее "глобус Смиловичей". Здесь собран воедино 21 пункт, достойный посещения. Для горпоселка, согласитесь, немало. "Все туристические маршруты начинаются из этой точки - мы хотели, чтобы не только организованные, но и индивидуальные туристы легко могли сориентироваться и не пропустить ничего интересного", - поясняет Юрий Абдурахманов.

В списке достопримечательностей дворец Монюшко-Ваньковичей XIX - нач. XX веков (в процессе реставрации) и дом привратника того же периода, Свято-Георгиевская церковь и мечеть в центре Татарской Слободы (Смиловичи исторически были многоконфессиональным и, соответственно, мультикультурным местечком), сразу несколько музеев: "Пространство Хаима Сутина", музей Станислава Монюшко, школьный музей мануфактуры, дом этнографа Ибрагима Конопацкого и другие объекты.

Как видно, знаменитых уроженцев горпоселка немало. И чтобы местные жители почувствовали гордость от того, что среди их земляков художники Парижской школы Хаим Сутин, Шрага Царфин, Валентий Ванькович, композитор Станислав Монюшко и еще плеяда видных деятелей науки и искусства, план мероприятий по инициативе включал образовательную программу для населения "Знаменитые имена Смиловичей".

"Мы устраивали лекции-встречи в учреждениях образования, музеях, чтобы, рассказывая о знаменитых земляках, мотивировать людей. И собиралось очень много народа, особенно молодежи, - продолжает рассказ Юрий Абдурахманов. - Постепенно у людей появлялся интерес, и после завершения одной акции, скажем, по благоустройству, им хотелось делать что-то еще. У нас уже сформировалась инициативная группа. Кроме того, когда люди увидели, как растет приток туристов к нам, им захотелось, чтобы гости восхищались его чистотой, порядком, красивыми парками и аллеями, благоустроенными местами памяти".

Толокой были облагорожены и "Панский берег", где еще сохранились старинные вербы, и "Яма" - мемориал на месте захоронения более 2 тыс. жителей еврейского гетто.

Любимым местом семей и молодежи (которой, кстати, в горпоселке много: здесь две школы, лицей и агроколледж) стала площадка для праздников в местном парке. "Был голый пятак земли среди парка и сцена. Мы оградили территорию забором, проложили дорожки, высадили декоративные растения, установили скамейки. Для детей организовали несколько игровых комплексов. Обновили сцену", - рассказал координатор инициативы.

С помощью проекта были установлены и дорожные указатели, созданы три информационных стенда о культурной и социальной жизни Смиловичей, изданы путеводители для гостей на русском, английском и французском языках. "Иностранцы у нас бывают нередко. На днях, например, была семья из Франции, которая специально приехала, узнав о наших музеях. В прошлом году нас посетили примерно 2,4 тыс. организованных туристов", - отмечает Юрий Абдурахманов.

В скором времени благодаря проекту в предложенный гостям маршрут планируется включить и "Музыкальную гостиную Станислава Монюшко".

Гостиная, стилизованная под музыкальный салон XIX века, открылась в конце ноября прошлого года в музее Станислава Монюшко. Некогда заброшенное здание преобразилось - в двух помещениях выставлена небольшая экспозиция, посвященная жизни и творчеству композитора, коллекция театральных костюмов к его произведениям. Это стало возможным благодаря выигранному гранту Миноблисполкома. "И, конечно, в музее Монюшко, к слову, единственном в мире, должна была звучать его музыка. Так и родилась идея музыкальной гостиной с роялем", - поясняет координатор инициативы, старший научный сотрудник Червенского краеведческого музея Ирина Вабищевич.

С момента открытия в гостиной не смолкает музыка - камерные концерты, творческие вечера и салоны, конкурсы и турниры, встречи с интересными людьми - чего тут только не устраивают. Партнером стала и Белгосфилармония, музыканты которой проводят концерты и мастер-классы для жителей и учащихся двух местных школ искусств.

Достигнутые успехи, говорят члены инициативных групп, словно вдохнули в них свежие силы. Появляются все новые идеи и задумки, как развиваться дальше. Тем более что в следующем году предстоит сразу два юбилея - 200 лет со дня рождения Станислава Монюшко и 120 лет - Шраги Царфина (по разным источникам он родился в 1899 или в 1900 году). Кроме того, при реализации инициатив появилась концепция (она еще в проработке) по превращению Смиловичей в арт-городок, где постоянно будут проходить культурные фестивали, пленэры, выставки.

"В этом преимущество проектной деятельности: она бесконечна. Реализация одной инициативы дает почву для новых. Главное, чтобы была идея, и были люди, которые ею горят", - заключает заместитель председателя Червенского райисполкома по социальной сфере и идеологии Алла Шахотько.

Она уточнила, что когда райисполком включился в проект ЕС-ПРООН, была создана районная инициативная группа, которая сначала изучила мнение населения, внутренние ресурсы, а затем выработала 13 инициатив в различных сферах. В итоге три из них прошли конкурс и получили поддержку проекта.

Для знакомства с инициативой "Реализуй себя в творчестве", которая завершилась в апреле, мы отправляемся в сам Червень. Здесь на базе Центра творчества детей и молодежи полностью обновилась столярная мастерская, ведь Червень издревле славился своими умельцами работать по дереву.

Артем Семенович
Артем Семенович

За средства ЕС/ПРООН (почти $14,3 тыс.) закуплены современные и безопасные станки, оборудование, инструменты, а также мебель и офисная техника. Преимущественно своими силами был сделан хороший ремонт в кабинетах деревообработки, причем оригинальный. Партнер инициативы - Червенский лесхоз - предоставил столько древесины для занятий, что хватит на несколько лет.

Владимир Врублевский
Владимир Врублевский

Директор центра Людмила Дужева отмечает, что заниматься приходит много людей. Если по проекту предполагалось обучать порядка 90 человек, сегодня воспитанников у мастера Сергея Клесса и других педагогов гораздо больше. Что немаловажно, это не только дети, но и их родители. "Для детей это и профориентация, и приобретение полезных в жизни навыков, и просто возможность интересно проводить свободное время. Заодно профилактика правонарушений среди подростков. Есть и важный инклюзивный момент. В городе есть дом-интернат для детей и молодежи с особенностями психофизического развития, интегрированные классы. Причем только некоторые из них для соблюдения техники безопасности работают отдельно и с безопасными инструментами. А остальные - все вместе, что позволяет особенным детям чувствовать себя увереннее", - подчеркивает Людмила Дужева.

Станислав Мисюра
Станислав Мисюра

Увлеченности некоторых детей, по ее словам, можно позавидовать. Например, пятиклассник Стас Мисюро пропадает в мастерской порой и "сверхурочно". "Я уже умею обращаться с пилой, стамеской. Кроме работы с деревом мы собираем скульптуры из разных механизмов. Я, например, на конкурс отправил дерево. По четвергам и пятницам, а иногда и в другие дни сразу после гимназии иду сюда и с двух часов до восьми работаю. Сейчас делаю кухонную доску для бабушки - у нее скоро день рождения. Сделал маме ложку, лопатку, сплел из лозы поднос. Мне нравится создавать красивые вещи", - рассказывает он. Пока не появилась мастерская, мальчик занимался только рисованием, а теперь может развивать и эти творческие способности.

Андрей Добринец
Андрей Добринец

Примерно год занимается в мастерской и 14-летний Андрей Добрынец. Сейчас он как раз трудится над скульптурой мишки. За месяц работы разнокалиберными стамесками очертания косолапого уже начали отчетливо угадываться, но до завершения еще далеко. Будущую скульптуру мальчик подумывает подарить крестному отцу. А еще признается, что умеет работать с деревом уже лучше отца.

Следующим пунктом нашего маршрута становится Вилейка, где одна за другой были реализованы две масштабные инициативы, подчеркивающие девиз "Вилейка - город здоровья": "Фестиваль молодежных субкультур "Энергия молодости" (в 2016 году) и "Велодвижение - забота о себе и окружающих" (в 2017-м).

В городском парке Вилейки
В городском парке Вилейки

Оба эти примера, к слову, отлично иллюстрируют, как начатое с помощью европейских доноров дело получает продолжение, то есть на практике реализуется главная задача проекта - устойчивость местного развития.

Скейт-парк в городском парке Вилейки
Скейт-парк в городском парке Вилейки

Фестиваль молодежных субкультур "Энергия молодости" появился, когда при строительстве площадки для воркаута в парке местные активисты обратили внимание на заброшенную танцплощадку и решили создать на этом месте скейт-парк. "Получалась полноценная спортивная зона, затем захотелось, чтобы она стала многофункциональной. Поэтому после проведения фестиваля площадка стала использоваться для тренировок всех желающих, а также проведения дискотек, рок-концертов и выступлений других музыкальных групп. И сам фестиваль тоже стал регулярным - нашим брендом. Второй раз мы провели его с минимальным бюджетом, но тоже очень весело. Теперь готовимся к третьему - он состоится 30 июня. А сегодня в скейт-парке тренировочный лагерь: наш земляк, профессиональный скейтбордист Евгений Русак (он же, кстати, давал советы по расстановке фигур для трюков) дает мастер-класс. Проводится анкетирование, чтобы понять, каким хотят видеть третий фестиваль вилейчане", - объясняет координатор инициативы, председатель Вилейского районного объединения профсоюзов Ольга Шляпо.

На велодорожке на берегу Вилейки
На велодорожке на берегу Вилейки

Упражнения юных атлетов на ворк-аут площадке в городском парке Вилейки
Упражнения юных атлетов на ворк-аут площадке в городском парке Вилейки

Финансовые вливания Евросоюза в эту инициативу составили $18 тыс., они пошли на частичный ремонт сцены, скейт-оборудование, оплату приглашенных на первый фестиваль артистов. Получилась площадка, на которую не стыдно пригласить и профессиональных скейтеров, проводить соревнования.

Сейчас, по словам Евгения Русака, уже идет разговор о скейт-школе в Вилейке, что тем более актуально, раз скейтбординг включили в программу летней Олимпиады в Токио 2020 года.

Пока трюкачи на досках разминаются, мы переходим к воркаут-площадке, где мускулистые парни демонстрируют чудеса владения телом. Все больше мальчишек и даже девчонок присоединяются к движению и выходят на уличные тренировки.

На велодорожке на берегу Вилейки
На велодорожке на берегу Вилейки

Тем временем заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома, член общественного объединения по содействию устойчивому развитию Вилейского региона "ЗОВиК" Татьяна Титуленко ведет нас к велодорожке, оборудованной на месте тропки вдоль реки.

Татьяна - увлеченный велосипедист, инициирует велоквесты, марафоны, слеты и подобные мероприятия. Сначала идея велодорожки сводилась к тому, что это будет обучающий правилам дорожного движения объект. Но проект обрастал новыми задумками, понадобились дополнительные средства. Так родилась инициатива "Велодвижение - забота о себе и окружающих", которая выиграла в конкурсе и получила европейское финансирование. Из обучающей дорожка превратилась в полноценную прогулочную - длиной почти в километр. Были закуплены шесть велосипедов, в том числе три трехколесных, которыми активно пользуются два отделения местного ТЦСОНа - для пожилых и для молодых инвалидов.

Заботу о людях с ограниченными возможностями мы видим и в неожиданном исполнении - на детской площадке, которую также обустроили в конце велодорожки. Здесь среди прочих развлечений есть качели для детей с инвалидностью, передвигающихся на коляске.

По выходным в хорошую погоду на дорожке всегда много и велолюбителей, и пешеходов, которые приходят отдохнуть на природе семьями. Даже рыбаки приезжают сюда на двухколесном транспорте.

На велодорожке на берегу Вилейки
На велодорожке на берегу Вилейки

"Хотелось бы еще продлить дорожку и закольцевать, - признается один из организаторов группы "Вилейское велодвижение" Кузьма Синоптик. - Но вообще, красивых и интересных мест много. Я сам организую веломаршруты, мы регулярно и семьей (на троих у нас четыре велосипеда), и группой куда-то выбираемся. Порой под сотню километров в день проезжаем. И в любую погоду. Зимой, например, почти 70 км по льду водохранилища проехали".

По мнению мужчины, постепенно условия для велосипедистов улучшаются, равно как растет и их собственная культура вождения. Не исключено, что сказывается действие инициативы: она включала серию обучающих встреч с привлечением ГАИ.

На этом идеи велоактивистов по улучшению родной Вилейки не иссякли: уже выигран новый грант на создание карты тайм-логистики. Будут разработаны безопасные маршруты, пролегающие через ключевые объекты города, и нанесены на карту пунктиром с указанием времени езды по ним на велосипеде. "Такие информщиты будут установлены в публичных местах, чтобы жители видели, как можно быстро, безопасно и с пользой для здоровья перемещаться по городу", - заключила Татьяна Титуленко.

Все эти простые, но безусловно улучшающие жизнь вещи воплотились благодаря принципу территориально ориентированного развития - позитивные изменения возможны через совместную деятельность, надо лишь мобилизовать внутренний потенциал региона и его жителей.

Екатерина КНЯЗЕВА,

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА,

БЕЛТА.-0-

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Теги
Беларусь, Вилейка, проект, репортаж, фоторепортаж
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