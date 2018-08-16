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РЕПОРТАЖ: Личная переписка, привилеи и прописи: что интересно исследователям белорусской части архива Радзивиллов?

Общество 16.08.2018 | 16:57

В сущности, ни школьный гербарий, ни гимназические тетради с сочинениями представителей рода Радзивиллов середины XIX века ничем принципиально не отличаются от современных. Такие же прилежно и не очень заполненные детским почерком страницы с учительскими исправлениями красным карандашом, засушенные ромашки, васильки на пожелтевших листках в бумажных рамках. Но факт их реальности и ощущение связи через века волнительны, как если бы это касалось тебя лично. Корреспонденты БЕЛТА познакомились с раритетами богатейшего рода Великого княжества Литовского Радзивиллов, которые хранит Национальный исторический архив Беларуси, где их и можно увидеть.

Так запросто на экскурсию в хранилище архива не попасть: любопытства ради туда не пускают, но для очень заинтересованных такая возможность есть. За металлической дверью с сигнализацией стеллажи, сверху донизу заполненные объемными тяжелейшими папками бумаг. В Национальном историческом архиве Беларуси хранятся документы периода Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. В цифровом выражении количество дел составляет 1 млн 21 тыс., которые включены в 3 тыс. 159 фондов, в наглядном - 12 км полок. И один из самых ценных фондов в белорусском архиве - фонд 694 "Радзивиллы. Князья".

"Этот комплекс документов Национального исторического архива содержит чрезвычайно важные источники по политической, экономической, военной истории бывшего Великого княжества Литовского и Речи Посполитой, а также других стран Европы. Радзивилловские архивы начали формироваться на рубеже XV-XVI веков, в них хранились документы, касающиеся непосредственно представителей рода Радзивиллов, а также других родов (Ильиничей, князей Слуцких, князей Полубинских и т. д.). Благодаря бракам и дарственным во второй половине XVI - XVIII веке вместе с имениями Радзивиллы получали и архивы других крупных родов", - рассказал директор архива Дмитрий Яцевич.

Документы архива Радзивиллов Несвижской ординации доступны для изучения не только ученым, но и всем, кто интересуется генеалогией, краеведением. И если прежде их для работы заказывали исключительно специалисты, то сегодня такие документы могут увидеть посетители читального зала архива, среди которых многие занимаются генеалогическими исследованиями рода. А интерес к радзивилловским архивам может быть у немалого количества белорусов, ведь князья владели огромными территориями. Им принадлежали Давид-Городок, Клецк, Дзержинск, Копысь, Лахва, Мир, Несвиж, Чернавчицы, Щучин вместе с окрестными землями в XVI веке, а в начале XVII и огромные Слуцкое и Копыльское княжества. К тому же кроме наследственных имений отдельные представители рода получали в пожизненное владение земли Ошмян, Борисова, Бреста, Кричева, Лиды, Мозыря, Речицы и другие. Изучая инвентари, можно найти свидетельства о своих предках, ведь документы содержат подробное подворовое описание имений. Есть в них и информация о дорогах, корчмах, стройках. В читальном зале Национального исторического архива Беларуси постоянно кто-то работает с этими ценными материалами.

Правда, уникальные и особо ценные документы, а это пергаменты, на руки не выдадут. Есть оцифрованные аналоги, можно обратиться к ним. Например, самый древний документ - привилей подольского князя Федора Кориатовича, датированный 1391 годом, читать можно только с экрана компьютера. К роду Радзивиллов он не имеет отношения (был подшит к материалам какого-то судебного спора, ведь прежде в суд предоставлялись оригиналы документов), но интересен сам по себе как самое старое свидетельство.

За точку отсчета создания архива Радзивиллов берется 1551 год. Привилей короля Сигизмунда Августа князю Николаю Радзивиллу Черному, датированный 3 ноября 1551 года, дал разрешение хранить в Несвижском замке документы общегосударственного значения. Этот факт был подтвержден постановлением Сейма 1768 года. Правда, у современных исследователей подлинность этого королевского привилея вызывает большие сомнения: фальсификацией документов грешили и в те далекие времена. Но это, как говорится, уже совсем другая история.

В родовых архивах Радзивиллов хранились великокняжеские привилеи на должности и имения, завещания, брачные контракты, дарственные и деловая переписка между представителями рода, здесь же накапливались документы политического характера, корреспонденция, как личная, так и представителей королевских и шляхетских семей, мемуары и дневники, архивы приобретенных и унаследованных имений, наиболее ценные документы имений. Архивы были хорошо упорядочены, документы описаны.

Но в начале XIX века с затуханием несвижской линии рода Радзивиллов, когда управляли имуществом многочисленные опекуны, полномочные представители российских властей, для архива наступили десятилетия многовластья, а результатом стало его значительное разграбление, а затем и вывоз в Вильно. "Архив сильно пострадал во время Отечественной войны 1812 года, по свидетельствам архивариусов, в помещении ходили по ценным бумагам, насыпанным по пояс", - рассказал Дмитрий Яцевич.

За годы нахождения в Вильно немалое количество документов безвозвратно исчезло, и в Несвиж в 1840 году вернулось далеко не все. Позже часть архива, касающаяся прусской линии Радзивиллов, была перевезена в Берлинский дворец, а еще позже, в 1929 году, представители рода перевезли особо ценную часть архива из Несвижа в Варшаву. И сегодня многие политические документы, корреспонденция, архивы имений хранятся в Главном архиве древних актов в столице Польши.

Что же осталось в Несвиже? В основном юридические, хозяйственные документы, инвентари, карты имений, текущая документация XVIII-XX веков.

В 1939 году все было передано в Академию наук БССР в Минске, откуда собрание не успели эвакуировать при наступлении немецких гитлеровских войск в 1941 году. Нацисты же, отступая в 1944-м, вывезли архив в Германию. Но в конце 1940-х годов он был возвращен на территорию Советского Союза. Правда, комплекс документов разделили на две части, одна - свыше 20 тыс. дел передана в Государственный архив Минской области, вторая - более 2,5 тыс., дел попала в Центральный государственный архив Литовской ССР (ныне Государственный исторический архив Литвы), где находится и сегодня.

Многострадальный архив Несвижской ординации Радзивиллов не существует ныне в целостном виде. Части его находятся в Беларуси, Польше и Литве. Но для исследователей не важно географическое местонахождение документов, а их уникальность и ценность получили мировое признание: в 2009 году архив и библиотека Радзивиллов включены во Всемирный реестр ЮНЕСКО "Память мира".

О документах фондов Радзивиллов продолжил рассказ заместитель директора НИАБ Денис Лисейчиков: "В Национальном историческом архиве Беларуси сегодня хранятся фотографии коллекции последнего владельца Несвижа Альбрехта Радзивилла. Копии этих снимков 20-30-х годов XIX века экспонируются в замке в Несвиже. На них - представители рода, кадры семейных торжеств в замке, отдыхающие князья на пикнике, охотничьи трофеи. Есть снимки дочери Альбрехта Эльжбеты лет десяти. Уже пожилая Эльжбета Томашевская несколько лет назад приезжала в Беларусь, посещала родовой замок, делилась воспоминаниями. Сохранились и личные вещи - диплом скаута Альбрехта Радзивилла и значок, тетради с гимназическими сочинениями, прописи".

Предметом исследований нередко становится переписка князей. Например, огромную переписку вел Богуслав Радзивилл - последний по мужской линии представитель протестантской линии князей Радзивиллов. Он писал едва ли не каждый день по 15 писем друзьям, деловым партнерам, представителям монарших дворов нескольких европейских стран. Есть и личные письма, часто зашифрованные - показывает исписанные цифрами листки Денис Лисейчиков.

К слову, сейчас Национальный исторический архив Беларуси вместе с польскими коллегами работает над проектом на основе писем короля Яна III Собеского с женой Марией Казимирой, чья переписка хранится в Минске. О чем писали монархи в XVII веке? В сотнях посланий корреспонденты тепло обращаются друг к другу, обсуждают вопросы, касающиеся детей, рассказывают про погоду, делятся обо всем, что происходит каждый день. И эта бытовая тематика интересна. Публикации на основе переписки известных личностей популяризируют историю, показывая разные сферы жизни, повседневность людей, находящихся на пике власти, уверен ученый.

Если говорить об изданиях Национального исторического архива Беларуси, то в 2017 году в свет вышла книга "Слуцк на старых планах" к 900-летию города на основе материалов фондов Радзивиллов.

Сейчас готовится иллюстрированный сборник документов "Чертежи и рисунки Януша Радзивилла". Известный государственный деятель, гетман польный литовский и виленский воевода Януш Радзивилл делал эскизы и рисунки архитектурных зданий в разных городах и местечках Беларуси и Украины. Он хорошо рисовал и был многогранной личностью, интересовался не только военными событиями. Для публикации отобраны 49 рисунков, сделанных им в начале 1650-х годов. Все они будут сопровождаться описанием изображенного здания.

А совсем недавно в издательстве "Беларусь" вышло иллюстрированное издание "Для лепшое твердости…": пергаментные документы периода ВКЛ в фондах НИАБ 1391-1566 гг.".

Но основным предметом гордости, пожалуй, можно считать факсимильное издание альбома портретов магнатского рода Радзивиллов XVIII столетия.

"Владелец дворца в Несвиже Михаил Казимир Радзивилл Рыбонька решил увековечить образы представителей рода, создав альбом гравюр. Пригласил одних из лучших в Речи Посполитой граверов Лейбовичей, которые сделали портреты, зарисовки для альбома. Его исходник, полный экземпляр с прорисовками хранится только в Национальном историческом архиве Беларуси, а всего в мире сохранилось не более десятка альбомов гравюр Радзивиллов. Альбом, изданный в "Белорусской Энциклопедии имени Петруся Бровки" в 2010 году, полностью, от первой до последней страницы, повторяет именно первый альбом", - рассказал Денис Лисейчиков.

Оригинал уникального памятника белорусской культуры, написанный на латыни, говорят, за последние 40 лет видели всего человек 40. Полистать нам его возможности не представилось, но сделать снимки раритетного издания с изображениями 165 представителей могущественной династии Великого княжества Литовского и Речи Посполитой в архиве разрешили.

А вот современный альбом из 169 страниц факсимильных черно-белых портретных гравюр и рисунков и 100 страниц исторических комментариев с иллюстрациями мы посмотрели. Для этого уникального издания была подобрана специальная бумага, в точности имитирующая фактуру старинных листов. Том весом более 7 кг впечатляет. В создании этой книги участвовали Матей и Николай Радзивиллы, представители рода, проживающие сегодня в Польше. Коллектив издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки", к слову, был удостоен за этот труд премии "За духовное возрождение".

История распорядилась таким образом, что сегодня раритетные документы хранятся в разных странах. Ученые-архивисты заинтересованы в возможности изучать их, для чего договариваются о различных вариантах использования. Как рассказал директор Национального исторического архива Беларуси Дмитрий Яцевич, сотрудничество в этом направлении давнее и плодотворное. Еще в 1966 году в исторический архив Литовской ССР были переданы микрофильмы документов из Главного архива древних актов в Варшаве и других архивов и библиотек Польши, которые касались истории Литвы, Латвии, Беларуси и Украины. Через год по договору с литовскими коллегами были сделаны микрофотокопии документов варшавской части архива Радзивиллов, и сегодня они находятся в Минске. В 2006-2007 годах НИАБ получил микрофотокопии дел описи "Корреспонденция Радзивиллов" и описи "Инвентари имений" варшавской части архива Радзивиллов. В 2014 году польские коллеги передали микрофильмы с копиями отобранных белорусскими архивистами наиболее интересных для исследования дел описи "Исторические документы". Белорусские архивисты также не остаются в долгу. Нынешней весной, к примеру, НИАБ передал цифровые копии фонда "Архив Собеских в Олаве" Главному архиву древних актов в Варшаве. "С польскими коллегами мы сотрудничаем много лет, обмениваемся копиями документов, реализуем издательские проекты и обсуждаем новые интересные планы, основанные на общей истории", - сказал Дмитрий Яцевич.

Жанна КОТЛЯРОВА,

ФОТО Рамиля НАСИБУЛИНА, БЕЛТА и Национального исторического архива Беларуси.-0-

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