РЕПОРТАЖ: По красивейшим местам Грузии: чем привлекает страна душевных тостов и величественных гор

За последние три года белорусско-грузинские отношения устремились вперед во всех отраслях. Страны нарастили товарооборот, сблизились политически, лучше узнали друг друга в культурном плане, открыли для себя новые направления сотрудничества. Начало этому было положено в апреле 2015 года - во время первого официального визита в Грузию Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Корреспонденты БЕЛТА накануне той поездки смогли подробно познакомиться со страной душевных тостов, знаменитого вина и величественных гор. Мы предлагаем вспомнить, как это было, и совершить небольшую, но очень увлекательную обзорную экскурсию по красивейшим местам Грузии.

Город контрастов - Тбилиси

Излюбленное место каждого туриста - старый город: там живет история и радует глаз архитектура. Но если в европейских городах обычно в этом месте огромное скопление сувенирных лавок, отелей и ресторанов, то в Тбилиси все гораздо проще и поэтому уютнее.

К тому же скучать вам точно не придется: сделайте шаг влево - и окажетесь у подножия горы, пройдите чуть вперед - и увидите настоящий водопад, обернитесь - прямо возле вас легендарные серные бани старого Тифлиса.

Изучив подробно эти места, вы пройдете вглубь кварталов и выйдите на элитарно-гламурную улицу Жана Шардена. Здесь, в уютном кафе, в самый раз передохнуть и переварить первые впечатления, а на обратном пути уже можно заскочить в парочку бутиков.

Продолжая изучать окрестности, вы наверняка попадете в жилой квартал и обратите внимание на развешенное вдоль окон и во дворах белье - в Грузии хозяйки предпочитают сушить постиранные вещи на свежем воздухе. Местная власть еще со времен Советского Союза пыталась искоренить эту привычку - запугивала и выписывала штрафы - но победить гордых грузинок так и не удалось. Хоть штрафы за сушку белья остались и по сей день, на подобные нарушения муниципалитет уже закрывает глаза.

Среди старинных зданий Тбилиси неожиданно можно увидеть современные "стекляшки": концертный зал (прозванный в народе "штаны"), пешеходный Мост мира, прозрачные Дворец правосудия и здание МВД.

Мы привыкли ругать такие причуды архитектурной мысли, нежданно-негаданно выросшие среди старых построек. Грузины вслух тоже частенько припоминают их Михаилу Саакашвили, но про себя все-таки гордятся этими мощными современными композициями и сравнивают прозрачные государственные заведения и отделения полиции с открытостью власти.

Город любви и колорита - Сигнахи

Познакомиться с Сигнахи можно еще не добравшись до города. Остановившись в нескольких километрах от населенного пункта на склоне горы, вы увидите бесподобный пейзаж, который невозможно описать словами и даже фотографиями: строгие, но в то же время красивые горы, освещенные солнечными лучами; пышный лес, расположившийся на крутом склоне; а между ними - террасы, соединенные мощеными извилистыми улочками.

И все-таки, почему город любви, если здесь не побывать на Эйфелевой башне, не насладиться белыми ночами и не прокатиться на стильных гондолах, лавирующих между знаменитыми дворцами? В Сигнахи есть место гораздо более важное и нужное - круглосуточный загс. Именно поэтому обещание "а на утро женюсь" не прокатывает в этом городе.

А еще Сигнахи - это город национального колорита. Такие места любят люди, уставшие от шумных мегаполисов и предпочитающие провести время наедине с собой. Здесь можно встретить простых и добродушных людей, которые с удовольствием покажут тебе местность и расскажут несколько увлекательных легенд.

Сигнахи появился на месте разрушенной старой крепости, стена которой протянулась на 2,5 км. Местные шутят, называя ее "Великой Грузинской стеной". Охраняют бывшую крепость 28 сторожевых башен - с них открывается неповторимый вид на бескрайнюю Алазанскую долину.

Есть в городке и свои виноделы, производящие напиток любви и дружбы по уникальным рецептам и технологиям.

Всего в Грузии примерно 150 винодельческих предприятий и около 300 тыс. производителей. Городские жители современной Грузии покупают ежегодно около 1,5 т винограда и производят домашнее вино. Не удивляйтесь, если увидите виноградную лозу прямо на балконе многоэтажного дома: как только урожай поспеет, хозяин сделает для себя несколько бутылок напитка.

Первая столица Грузии - Мцхета

Этот город спрятался в живописной местности, у подножия гор и вблизи слияния рек Арагви и Кура. Мцхета - не просто первая столица Грузии, а самый древний город в этой стране.

Воздух Мцхеты наполнен древностью, от старых зданий веет историей и загадочными преданиями. Здесь укрылся за крепостными стенами кафедральный собор Светицховели, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Стоит ли в нем побывать? Обязательно! Заодно и сравните его со знаменитыми соборами Европы.

Туристы любят этот город и потому, что здесь можно основательно закупиться: вино, сувениры, картины местных художников, национальные сладости - уезжают отсюда с рвущимися от тяжести пакетами.

Местные жители с удовольствием болтают с приезжими, наливают медовуху, чачу и предлагают попробовать домашнюю чурчхелу. Путешественникам главное знать меру и быть осторожными, угощаясь неизвестными спиртными напитками. И помните основное правило - не смешивать!

Недалеко от Мцхеты, на вершине горы, стоит непоколебимый монастырь Джвари, также включенный в список Всемирного наследия. Древний стиль и совершенство архитектурных форм монастыря говорят о монументальности постройки. В эти минуты, когда смотришь вниз на город и реки и вдыхаешь в себя горный воздух, наслаждаешься легким умиротворением и беспечностью.

Город зимнего отдыха - Гудаури

В то время, как по всей Грузии зеленеют деревья и распускаются цветы, в Гудаури - снежно и ветрено. Здесь вы не найдете древних монастырей (только на подъезде к городу) и сувенирных рядов. Это город современного зимнего отдыха и истинного горного воздуха. На высоте свыше 3 тыс. м не может быть иначе.

Горнолыжный сезон продолжается в Гудаури со второй половины декабря по май. Самой главной достопримечательностью зимнего курорта стал фрирайд - спуск по целинным полям. Также в горах большое количество внетрассовых спусков для бэккантри и хели-ски.

По следам Джугашвили-Сталина - Гори и Цхалтубо

Дом-музей Сталина в самом центре Гори - место, которое вызывает противоречивые отношения у жителей не только города, но и всей Грузии. Наш экскурсовод, показывая фотографии вождя и рассказывая о наиболее "славных" страницах его жизни, то и дело повторял: "Гореть ему в аду!". Но работники музея более терпимы. По их мнению, как бы ни сложилось прошлое, это история, которую не вычеркнешь из мировой летописи.

Один из интереснейших предметов в коллекции музея - посмертная маска Иосифа Сталина. Копия, снятая с предыдущей копии. Всего существует около десятка таких экспонатов, и все они уже давно украшают частные коллекции.

Последней точкой на нашем маршруте стал Цхалтубо, расположившийся недалеко от Гори. На территории бывшего санатория министерства обороны СССР, в котором отдыхала советская элита, возрождена знаменитая здравница.

За умеренную цену можно не только поправить здоровье, но и ощутить себя советским вождем, прогуливаясь по тенистым аллеям и полной грудью вдыхая целебный воздух.

Недалеко от города на глубине 80 м от посторонних глаз укрыта пещера Прометея протяженностью около 1,5 км. Изучить пещеру можно как с пешеходной тропы, так и из лодок.

К счастью, здесь не живут летучие мыши: фоновая музыка и свет, падающий на сталактиты и сталагмиты, распугали животных. Для любителей экстрима по соседству есть еще одна пещера, но уже без обустроенных троп и милой подсветки, зато с летучими мышами и непроходимыми ущельями.

В одном из пещерных залов можно даже сыграть свадьбу. А вы бы устроили здесь себе такой праздник?

Вместо заключения

В 2017 году Грузия приняла более 7,5 млн туристов - чуть ли не в два раза больше, чем жителей. И эта цифра последние несколько лет безудержно растет. Туристическая отрасль дает стране около 7% ВВП, и это, по мнению представителей Национальной администрации туризма, еще не предел.

Нам бы хотелось таких показателей и в Беларуси, но, наверное, достичь их, не имея настоящего моря и высоких гор, будет непросто. Зато мы можем позаимствовать у грузин радушие и доброжелательность по отношению к туристам (хотя, кажется, мы здесь и не отстаем), внимательное отношение к своим городам и их истории. Но главное - нам следует не просто любить свою страну, а искренне стараться сделать ее еще лучше, красивее и привлекательнее. Как говорится, будем проще - и к нам потянутся!

Михаил МАТИЕВСКИЙ,

Фото Олега ФОЙНИЦКОГО,

БЕЛТА.-0-