РЕПОРТАЖ: В конкурсе "Мисс Беларусь" в этом году участвуют особенные девушки

На третьем этаже одного из столичных торговых центров особенно людно: в павильоне с нарядами собрались сразу 30 очаровательных и улыбчивых девушек - конкурсанток "Мисс Беларусь - 2018". Финал национального конкурса красоты состоится совсем скоро, 4 мая. Поэтому сегодня у девушек ответственный день: им предстоит выбрать вечерний наряд для четвертого выхода на сцену. Корреспонденты БЕЛТА решили познакомиться с претендентками на корону и узнать их настроение перед финалом.

Прежде чем девушки отправились переодеваться, они прошли инструктаж от исполнительного продюсера телеканала ОНТ Елены Лобач. Она готовит шоу шестой раз, поэтому конкурсантки с вниманием отнеслись к советам профессионала.

Елена Лобач отмечает, что в этом году конкурсантки кардинально отличаются от прошлых финалисток. Они пытаются выглядеть более естественно, растят длинные волосы, предпочитают простую стильную одежду. "Девушки гораздо образованнее. Они смело выбирают "мужские" профессии и занятия: кто-то работает инженером-техником, кто-то может самостоятельно устранить поломку в машине. Девочки не курят и не выпивают, они дисциплинированные, воспитанные, деликатные, пунктуальные, нет капризов и истерик. В этом году у нас особенные девушки", - подчеркивает она.

С исполнительным продюсером не поспоришь. Девушки аккуратно поправляют друг другу платье и волосы, перебрасываются шутками и фотографируются. Выбрать подходящее платье - процесс не из легких, но даже в случае промаха с цветом или фасоном никто не расстраивается - то самое платье обязательно обретет свою хозяйку.

Одна из конкурсанток, минчанка Юлия Кузьменко, обращает наше внимание, что у них сложился очень дружный коллектив. Например, девочки постоянно помогают друг к другу с хореографией и дефиле. Ветеринар по образованию, в свое время Юля занималась хореографией, что оказалось подспорьем в конкурсе - девушка быстро схватывает танцевальные элементы шоу.

Определившиеся с нарядами красавицы постепенно отходят от подиума и ярких ламп на площадку между торговыми павильонами. Здесь у каждой наконец-то есть возможность вдоволь пофотографироваться и покружиться в новом платье.

Дарья Бразовская из Ошмян рассказывает, что приходила на кастинг еще два года назад. Не прошла, расстроилась и больше не собиралась участвовать. Изменения в планы внесли дети - Дарья хореограф по образованию, сейчас отрабатывает распределение в Ошмянах в детской школе искусств. "Ребята поверили в меня, отправили на конкурс, постоянно поддерживают. То, что я связала свою жизнь с танцами, очень помогает в жизни: это развивает организованность, пунктуальность, способность быстро учиться и исправлять ошибки. Например, для человека, не связанного с танцами, восемь часов дефиле на каблуках были бы серьезной нагрузкой, а мне терпимо", - улыбается финалистка.

Случайные прохожие в торговом центре с восхищением рассматривают улыбчивых красавиц в нарядных платьях, не подозревая, что в скором времени одна из них получит заветную корону и станет "Мисс Беларусь - 2018".

Финал национального конкурса красоты пройдет 4 мая в столичном Дворце спорта. Все этапы подготовки шоу можно увидеть в дневниках в эфире ОНТ, страницы проекта "Мисс Беларусь - 2018" будут обновляться в социальных сетях и на сайте телеканала.

Наталья ДАНИЛЕВИЧ,

Фото Геннадия ЖИНКОВА,

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