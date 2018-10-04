РЕПОРТАЖ: В гостях у сибирских белорусов

Из множества стран, где есть белорусские диаспоры, одна из самых многочисленных - в России. Выходцы из Беларуси проживают в самых разных местах от Калининграда до Камчатки. В начале прошлого века немало белорусов оказалось в Сибири, где они компактно поселились. В одном из таких мест побывали белорусские журналисты благодаря пресс-туру "Белорусская диаспора Прибайкалья: авторитет, активность, самобытность", организованным Постоянным комитетом Союзного государства, Национальным пресс-центром Беларуси и Международным информационным агентством "Россия сегодня".

Деревня Тургеневка расположена в Баяндаевском районе Иркутской области. Доподлинно известно, что она основана в 1909 году во время столыпинской реформы.

Сюда приехали выходцы из Гродненской губернии. Каждой семье выделили по гектару земли в дремучей тайге и белорусы сразу начали обустраиваться: вырубали лес, выкорчевывали пни, распахивали земли. Первое время переселенцы жили в землянках, потом стали появляться дома. Так постепенно образовались деревенские улицы.

Поселение сначала называли Алексеевкой, а затем - Тургеневкой. Существует две версии происхождения этого названия. Согласно первой, село было названо в честь человека по имени Тургэн: именно он наделил здесь белорусов землей. Основная же версия гласит, что деревня получила свое название в честь писателя Ивана Тургенева. Доказательством этому служит тот факт, что неподалеку от нее расположены и другие села, названные по фамилиям писателей: Толстовка, Лермонтовка и другие.

Переселенцы везли с собой домашнюю утварь и различные приспособления, которые передавались из поколения в поколение.

Многое из этого теперь хранится в местном этнографическом музее: жители сами приносили экспонаты, так и образовалась экспозиция. Сохранились посуда, старинные самовары, керосиновые лампы, обувь, одежда, веретена, прялки и многое другое.

В музей, которому уже 44 года, любят приходить пожилые люди, чтобы еще раз перелистать альбомы, вспомнить, как они раньше жили. Особое место занимает белорусская горница: она в полной мере отражает быт и уклад белорусов-переселенцев.

Кровать в горнице тоже привезли из Беларуси: она вся разборная, раздвижная и сделана без единого гвоздя.

Но не только взрослые посещают музей. Частыми гостями здесь бывают дети - благо через дорогу расположена школа. К слову, в ней факультативно преподается белорусский язык, поэтому, как утверждает заместитель председателя совета Федеральной национально-культурной автономии белорусов России, член иркутского молодежного клуба "Кривичи" Олег Рудаков, зачастую подрастающее поколение знает мову гораздо лучше своих родителей.

Жители Тургеневки не забывают о своих корнях. Всего здесь проживают около 500 человек. Не каждый из них является потомком белорусов-переселенцев: за более чем вековое существование деревня заселилась представителями и других национальностей, которые гармонично вплелись в исконно белорусский состав села. Поэтому они с удовольствием участвуют в белорусских народных праздниках, которые организуются в Тургеневке. А проводят здесь и "Купалле", и "Гуканне вясны", и "Дажынкi", и "Кiрмашы".

Поддерживают белорусскую культуру и творческие коллективы: детская фольклорная студия "Рушнiчок" и народный ансамбль "Варэнiчкi". Белорусские народные песни в Тургеневке знают и поют буквально все от мала до велика.

Сохранили в Тургеневке и самую главную белорусскую традицию: встречать гостей богатым столом с собственноручно приготовленными национальными угощениями.

По словам Олега Рудакова, таких деревень, как Тургеневка, в Иркутской области достаточно много. Всего в этом регионе проживают около 50 тыс. белорусов.

Иркутская область,

Эдуард ПИВОВАР,

фото автора,

БЕЛТА.-0-