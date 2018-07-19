РЕПОРТАЖ: Вернуть в мир звуков, или О помощи белорусских медиков людям с глухотой

Одним из способов справиться с полной глухотой является кохлеарная имплантация. Благодаря специальному импланту удается успешно восстановить утраченную функцию. В РНПЦ оториноларингологии такие операции начали проводить около десяти лет назад. Сегодня уже 650 человек, которые родились глухими или полностью потеряли слух, будучи взрослыми, - обрели возможность жить в мире звуков.

Сейчас Мише год и два месяца. Глухоту у него обнаружили на самом раннем этапе - в 2,5 месяца. Мальчик прошел необходимые обследования, затем какое-то время носил слуховые аппараты, чтобы привыкнуть хотя бы к слабым звуковым сигналам. А сегодня ему провели кохлеарную имплантацию, причем он стал пациентом, которому впервые в стране одновременно вживили сразу два импланта. В будущем Миша пойдет в обычный детский сад, затем в школу.

Кохлеарный имплант в отличие от слуховых аппаратов не усиливает звук, а полностью заменяет поврежденную часть внутреннего уха и доставляет звук непосредственно к слуховому нерву, используя технологию электрических каналов и импульсов.

"Опыт проведения таких операций в нашем центре огромный. Сегодня в стране кохлеарные импланты носят 560 детей и 90 взрослых", - сказал директор РНПЦ Николай Гребень. Оптимальным временем для выполнения кохлеарной имплантации считается период до 3 лет. В Беларуси при выявлении глухоты у ребенка провести такую операцию стараются до года. Для раннего оказания помощи действует программа кохлеарной имплантации.

По словам начальника научно-исследовательского отдела РНПЦ доцента, доктора медицинских наук Юлии Еременко, дети обследуются на патологию слуха еще в роддоме с помощью скрининговых аппаратов. Таким образом, на максимально ранней стадии малыши могут быть отнесены к группе риска. Информация о них поступает в РНПЦ оториноларингологии - головное профильное учреждение. После дополнительных обследований медики могут поставить окончательный диагноз - есть нарушение слуха у ребенка или нет. С помощью кохлеарной имплантации помогают всем нуждающимся, причем очереди среди пациентов нет. Этой высокотехнологичной техникой, к слову, владеют также в Гродно.

Что касается взрослых пациентов, помочь кохлеарные импланты могут только людям, которые до операции умели говорить. Глухонемым с рождения такие операции не показаны, поскольку у них потеряна сенсорная связь.

Показанием к проведению вмешательства является двусторонняя глухота, когда человек вообще ничего не слышит. Кое-где в мире выполняют имплантации при односторонней глухоте, но пока это происходит в качестве научных экспериментов. Дело в том, что благодаря импланту человек слышит несколько по-иному. Считается, что установка импланта на неслышащее ухо (если второе при этом не утратило своей функции) способна привести к рассогласованию в мозге. А при наличии остаточного слуха устанавливают специальные аппараты, совмещающие кохлеарный имплант и слуховой аппарат. В РНПЦ также владеют этой техникой.

После вживления импланта пациенту предстоит пройти реабилитацию. Три недели длится заживление, только после этого проводится первичное подключение внешнего устройства. По словам инженера по настройке речевых процессоров систем кохлеарной имплантации РНПЦ Евгении Бурак, в первое время настройка происходит несколько раз в год. В будущем пациенты наблюдаются раз в год. Параллельно дети занимаются с сурдопедагогом.

На одной из таких встреч мы встретили Кирилла, сейчас ему год и четыре месяца. Операцию мальчику провели месяц назад. Недавно начали подключать звуковой процессор. По словам мамы, Кирилл уже потихоньку начинает окунаться в мир звуков. Для него пока это все необычно, но родители уверены: мальчик привыкнет.

РНПЦ оториноларингологии сегодня может зарабатывать на экспорте не только медицинских (в центр, кстати, приезжают пациенты даже из Англии, Италии, Норвегии), но и образовательных услуг. В эти дни в Минске находится группа иностранных специалистов, которые обучаются кохлеарной имплантации. Перенимать белорусский опыт приехали врачи из Узбекистана, Кыргызстана, России, Украины, Казахстана. В первый день семинара, 18 июля, они прошли теоретический курс, а сегодня обучались навыкам проведения операции на 3D-препаратах височных костей. Это самые реалистичные препараты в мире. Они полностью повторяют анатомию и структуру височных костей человека.

Некоторые иностранные специалисты приехали на обучение в Минск не в первый раз. Оториноларинголог Института отоларингологии имени проф. А.И.Коломийченко (Киев) Маргарита Хоменко отметила очень высокий уровень белорусских медиков. "В РНПЦ проводятся все операции на лор-органах, в том числе кохлеарная имплантация, операции на пазухах носа. Здесь прекрасный тренинговый центр, который всем рекомендую посетить. Это прекрасная возможность получить хороший опыт и навыки. Мне есть с чем сравнивать, поскольку стажировалась во многих городах Европы", - отметила она.

Симуляционный центр, о котором упомянула Маргарита Хоменко, был открыт в РНПЦ в начале 2017 года. За спонсорские средства закупили современное оборудование, в том числе микроскопы, микромоторные системы, систему навигации и 3D-препараты височных костей.

По статистике, один ребенок на 1 тыс. рождается с тем или иным нарушением слуха. Необязательно это будет полная глухота. Возможно, будет необходимо какое-то другое лечение. В Беларуси проводят весь спектр медицинских и хирургических вмешательств в области оториноларингологии. Это значит, что людям с такими проблемами обязательно помогут своевременно справиться с недугом.

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ,

ФОТО Геннадия ЖИНКОВА,

БЕЛТА.-0-