7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "Беларусь помнит" пройдет 9 Мая, сообщила журналистам начальник отдела концертно-фестивальных проектов управления искусств Министерства культуры Беларуси Инна Адамович, передает корреспондент БЕЛТА.

"9 мая в 12.00 на площади Победы запланированы проведение республиканской акции "Беларусь помнит" и возложение венков к монументу Победы", - сказала Инна Адамович. Аналогичная акция одновременно пройдет в областных центрах страны с объявлением общенациональной минуты молчания и возложением венков и цветов к памятникам Великой Отечественной войны. В мероприятиях примут участие ветераны войны и труда, Вооруженных сил Беларуси, руководители государственных органов, общественных и религиозных организаций, представители дипломатического корпуса, общественности Минска, дети и молодежь. По завершении ритуальной части как символ радости и светлой памяти над площадью зазвучит викториальный звон.

Продолжением акции в Минске станет театрализованный эпизод. На фоне лирического вокализа в исполнении сводного хора на площади с помощью артистов, акробатов и артистов-хореографов будут воссозданы живые скульптуры, изображающие композиции известных памятников и мемориалов, посвященных войне. Завершится театрализованный эпизод колокольным звоном, соединяющимся с песней "День Победы".

В 21.30 на площади Победы для жителей города пройдет праздничный концерт телепроекта "Площадь Победы - 2018", который станет кульминацией празднования Дня Победы в республике. Построенный в формате киноконцерта, он будет включать популярные песни военных и послевоенных лет. Композиции будут исполнены в сопровождении Президентского оркестра Республики Беларусь. В концертной программе примут участие популярные белорусские исполнители и творческие коллективы, актеры минских театров. Почетным гостем концертной программы станет народный артист России Лев Лещенко.

В областях и Минске запланированы и другие праздничные мероприятия, которые подчеркнут масштаб и всенародный характер празднования Дня Победы, а также будут направлены на оказание помощи ветеранам войны и труда, патриотическое воспитание молодежи. Запланированы торжественные собрания и праздничные концерты, митинги, патриотические акции, возложение венков и цветов к монументам и памятникам павшим воинам войны, тематические кинопоказы, выставки и др.

В 23.00 в ознаменование 73-й годовщины Великой Победы 30 залпами будет произведен праздничный салют.

Праздничные мероприятия пройдут и накануне Дня Победы. Торжественное собрание и концерт мастеров искусств "Перекресток Победы" пройдут 8 мая во Дворце Республики. Приглашены ветераны войны, Вооруженных Сил, труда, руководители республиканских госорганов и общественных организаций, представители трудовых коллективов, дипломатический корпус, учащиеся и студенты. Концерт будет представлять собой театрализованную музыкальную программу, построенную на героических эпизодах военной истории Беларуси. Выступят ведущие коллективы и исполнители республики, представители талантливой молодежи. Среди них народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская, заслуженная артистка Беларуси Алена Ланская, популярные артисты эстрады Анастасия Тиханович, Иван Вабищевич, а также Белорусский государственный ансамбль "Песняры", ансамбли "Спадчына" и "Верасы", хореографические коллективы Белорусского государственного университета культуры и искусств. Не останется программа без участия детских коллективов Минска. Специально к этому мероприятию Евгением Олейником написана песня "Огненный танк".-0-