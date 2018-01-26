26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские контрольные работы впервые пройдут в феврале в Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель министра образования Раиса Сидоренко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы будем в первый раз проводить республиканские контрольные работы, они пройдут в феврале. Мы увидим совершенно объективную картину. В каждом районе будет отобрана школа, в которой пройдет так называемая министерская контрольная работа, которая позволит увидеть объективность выставления отметок и оценить работу учителей", - сказала Раиса Сидоренко.

Все работы учащихся будут зашифрованы. В отсканированном зашифрованном виде их проверит независимая комиссия. "Просто берем под жесткий контроль сам процесс обучения", - отметила она.

Вся информация о проведении республиканских контрольных работ размещена на сайте Национального института образования.-0-