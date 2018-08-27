Республиканский фестиваль "Олимпия" изменит формат

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский спортивный фестиваль для работающей молодежи "Олимпия" в следующем году изменит формат, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Дмитрий Воронюк.

Фестиваль уже 14 лет подряд проходит в конце августа на берегу Ислочи в Воложинском районе, и с каждым годом количество его участников возрастает. На этот раз он прошел 24-26 августа и собрал около 850 молодых людей со всей страны - представителей предприятий, областных организаций БРСМ и органов исполнительной власти, министерств, ведомств. Программа включала соревнования по футболу, волейболу, поднятию гири, дартсу, пешеходному туризму, перетягиванию каната, сдачу нормативов ГТО, стрельбу из лука, лазертаг, был организован сплав на байдарках, работала площадка дворовых и настольных игр, у молодых людей была возможность проявить себя в творческих и интеллектуальных конкурсах.

"Уверен, что проект будет развиваться дальше, преображаться, расти и объединять самую активную молодежь. Уже сейчас мы обсуждаем его новый формат, в том числе место и дату проведения. Свои предложения и отзывы может оставить любой желающий в одноименной группе ВКонтакте "Олимпия". Самое главное, что такие проекты востребованы у молодежи, им нравится общаться, участвовать в дискуссиях и конкурсах, заниматься спортом. БРСМ и дальше будет популяризировать спортивные проекты", - рассказал Дмитрий Воронюк.

Как отметил первый секретарь ЦК БРСМ, каждый год фестиваль приурочен к важному для страны событию. На этот раз его сквозной темой стали II Европейские игры, которые в следующем году принимает Беларусь. В подготовке и проведении игр будут задействованы активисты БРСМ, причем не только в качестве волонтеров, они также будут работать в студенческих сервисных отрядах, помогать правоохранителям поддерживать порядок. Это было закреплено в конце июля подписанием соглашения о сотрудничестве между союзом молодежи и Дирекцией II Европейских игр 2019 года. Во время открытого диалога, прошедшего на полях фестиваля, молодые люди смогли пообщаться не только с представителями Дирекции игр, но и именитыми спортсменами, которые дали рекомендации, как должна быть организована работа волонтеров во время таких спортивных форумов.

"Наша задача - сделать так, чтобы участникам и болельщикам II Европейских игр у нас понравилось, и они захотели вновь вернуться сюда. Беларусь всегда выступает за мир и добрососедство, а белорусы славятся своей гостеприимностью. Надеюсь, что зарубежные гости смогут это увидеть и ощутить", - добавил Дмитрий Воронюк.

Подводя итоги фестиваля, первый секретарь ЦК БРСМ подчеркнул, что в этом году абсолютным победителем стала молодежная команда ЗАО "Гудевичи" Гродненской областной организации БРСМ, второе место заняла команда МЧС, третье - Комитета государственного контроля.

Республиканский спортивный фестиваль для работающей молодежи "Олимпия" направлен на пропаганду здорового образа жизни, обучение и объединение молодежных лидеров через образовательные программы и дискуссионные площадки. Форум организован БРСМ при поддержке министерств информации, образования, спорта и туризма, Минского областного исполнительного комитета, Белорусской железной дороги.-0-