Роботизированный противотанковый комплекс "Богомол" представят на параде в Минске 3 июля

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол" представят на параде в Минске 3 июля, сообщили БЕЛТА в Государственном военно-промышленном комитете.

На параде войск Минского гарнизона в День Независимости Беларуси 3 июля будут представлены новинки военно-промышленного комплекса, которые разработаны и изготовлены организациями системы Госкомвоенпрома и оборонного сектора экономики. "Среди них перспективный самоходный роботизированный противотанковый ракетный комплекс "Богомол", созданный специалистами "БСВТ - новые технологии". Он будет представлен в двух вариантах вооружений - с противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) или с авиационным четырехствольным пулеметом ГШГ-7,62 в варианте "Кентавр". Сегодня разработками подобных систем занимаются высокотехнологичные страны", - отметили в ведомстве. Изделие почти на 60% состоит из отечественных комплектующих.

"Богомол" выполнен на базе самоходного дистанционного управляемого гусеничного мини-шасси, способного передвигаться по пересеченной местности. Комплекс состоит из самоходной роботизированной боевой машины и автоматизированного рабочего места оператора, который управляет по беспроводному каналу связи. "Изначально "Богомол" конструировался как небольшой, высокомобильный и малозаметный дрон. Для этого он был оснащен гибридной силовой установкой: дизельным двигателем и электрогенератором. Электротяга позволяет машине действовать бесшумно достаточно продолжительное время и при этом оставаться "холодной" в тепловом диапазоне. Заметить в тепловизор даже на открытой местности такую слабоконтрастную во всех спектрах цель и тем более поразить ее достаточно сложно. Полная снаряженная масса с запасом топлива на 100 км пробега и 24 часа непрерывной работы составляет не более 800 кг", - рассказали в Госкомвоенпроме.

Мощность и эффективность работы электромотора во многом зависит от схемы подключения к нему разгонных контроллеров. Сейчас на "Богомоле" установлено второе поколение таких датчиков, с возможностью их интеллектуального программирования в зависимости от нагрузок. Одна из особенностей робота - развязанные бортовые передачи. Благодаря этому машина может пускать гусеницы в разные стороны, как это делает российский танк Т-90, и таким образом разворачиваться на месте.

Комплекс способен оценивать положение цели относительно зоны пуска в автоматическом пассивном режиме. В "мозг" машины были заложены элементы искусственного интеллекта, так называемые нейросетевые интерфейсы, которые позволяют идентифицировать малоконтрастные, замаскированные или неявно видимые цели. Робот их распознает и, накопив соответствующий объем информации, при появившемся окне отправляет ее оператору. А он в свою очередь принимает решение: давать ли "Богомолу" команду на применение средств поражения или же поставить какую-либо иную задачу. Дальность поражения в автоматизированном режиме укрепленных наземных целей, танков, бронемашин и зависших вертолетов - до 4 км. Наведение ПТУР на цель - автоматическое по лазерному лучу. Через квадрокоптер оператор в состоянии управлять и обмениваться данными с роботизированной платформой, которая находится от него на расстоянии до 10 км.-0-