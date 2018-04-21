Родная земля дает человеку силы и энергию двигаться дальше - Вакульчик

21 апреля, Дрогичинский район /Корр. БЕЛТА/. Родная земля дает человеку силы и энергию двигаться дальше. Такое мнение высказал журналистам во время республиканского субботника в Дрогичинском районе председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Валерий Вакульчик провел сегодняшний день на своей малой родине - в агрогородке Радостово. Это один из самых отдаленных и одновременно самый крупный населенный пункт Дрогичинского района, где проживают 1200 человек. "Испытываю потребность практически ежегодно здесь бывать. Когда накапливается усталость и проблемы, хочется приехать сюда, даже не для того, чтобы пообщаться с кем-то, а просто увидеть эту землю, почувствовать этот край. Как деревьям, которые мы сегодня садим, нужны корни, так и человеку - земля, где он родился и вырос, она дает ему силы и энергию", - отметил председатель.

Главным объектом приложения сил участников сегодняшней трудовой акции в Радостово стал местный детский сад. Вместе с земляками председатель КГБ благоустраивал его территорию. Участники субботника высадили туи и цветы, оборудовали детскую площадку новыми песочницами и горками, обновили краской стены здания и забор. "Это очень важный объект - здесь человек делает свои первые шаги по жизни. Пусть он сейчас не заполнен, в нем получают дошкольное образование 34 ребенка. Главное, чтобы деткам было здесь уютно и комфортно. Поэтому мы и решили субботник в Год малой родины начать с наведения порядка и благоустройства детского сада", - пояснила председатель Дрогичинского районного Совета депутатов Светлана Бартош.

Нынешний населенный пункт и жизнь в нем сильно изменились, появились новые достижения и другие проблемы. "Давно вынашиваю мысль, что нужно не просто приехать, а искать пути решения существующих проблем. Для того чтобы этим людям, местности помочь. Это великолепное решение - объявить Год малой родины, оно однозначно простимулирует всех не только на сегодня, но и на завтра, - выразил уверенность Валерий Вакульчик. - У каждого есть своя родина. Если каждый здесь и сейчас, с учетом своих возможностей, положения, даже просто так - закатав рукава, что-то сделает, однозначно жизнь станет лучше в каждом населенном пункте".

Он также посетил Радостовскую среднюю школу, которую в свое время сам окончил. Председатель КГБ пообщался с учителями и учениками, ответил на их вопросы. От ведомства, которое он возглавляет, и федерации биатлона Валерий Вакульчик подарил учреждению образования телевизор, спортивный и туристический инвентарь.-0-

Фото Вадима Якубенка.