Роль местных СМИ в жизни общества обсуждалась на выездном заседании коллегии Мининформа

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль местных СМИ в жизни общества обсуждалась на выездном заседании коллегии Министерства информации Беларуси в Барановичах, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Роль местных СМИ в социально-экономической и общественно-политической жизни, продвижение бренда регионального издания, профессиональных и любительских подходов в формировании современного информационного пространства, деятельность по привлечению целевой аудитории, взаимодействие региональных телерадиовещателей с органами власти по формированию общественного мнения и многие другие вопросы стали предметом обсуждения участников коллегии "О деятельности региональных средств массовой информации по обеспечению задач государственной информационной политики".

С докладом о деятельности региональных СМИ по обеспечению задач государственной информационной политики выступил заместитель министра информации Павел Легкий.

Состоялся семинар по теме "Региональные издания в современном медиапространстве". Участники встречи посетили редакцию радио "Барановичи FM", познакомились с опытом работы редакции объединенной газеты Барановичей и Барановичского района "Наш край".-0-