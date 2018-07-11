Роль СМИ в проведении масштабных спортивных форумов возрастает - Клегг

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Роль средств массовой информации и социальных сетей в проведении масштабных спортивных форумов возрастает. Об этом заявил сегодня на семинаре для представителей пресс-служб НОКов и ведущих СМИ Европы исполнительный директор Европейских игр Саймон Клегг, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Представитель Европейских олимпийских комитетов, обращаясь к участникам семинара, подчеркнул важность взаимодействия с масс-медиа в эпоху цифровых технологий. "На протяжении многих лет участвую в организации Олимпийских игр и других крупных международных турниров, и ни один из них не был похож на предыдущий, каждый раз имеются какие-то особенности и нюансы. Взаимодействие организаторов Игр с журналистами, пресс-службой является одной из ключевых позиций. Роль СМИ в проведении масштабных спортивных форумов возрастает, и работа на II Европейских играх журналистов будет играть одну из ключевых ролей", - отметил Саймон Клегг.

Участниками семинара в Минске стали почти 30 специалистов из Беларуси, Великобритании, Венгрии, Кипра, Латвии, Италии, Нидерландов, Польши, России, Румынии, Словакии, Словении, Чехии, Украины, Эстонии и других стран. В первой части семинара акцент был сделан на спортивную составляющую масштабного форума. Представители пресс-служб НОКов и журналисты ознакомились с программой соревнований и системой квалификации по видам спорта.

Представители дирекции проинформировали гостей об информационных технологиях, которые будут доступны во время II Европейских игр, правилах таможенного оформления и перевозки грузов для представителей средств массовой информации. Речь также пойдет о прибытии, отъезде и размещении журналистов, аккредитации, организации работы транспорта для прессы, о маркетинге и билетной программе мультиспортивного форума, трансляциях и вещании, PR-проектах.

Программой семинара предусмотрено посещение спортивных объектов, на которых состоятся соревнования II Европейских игр - Дворца спорта, "Минск-Арене", дворца спорта "Уручье", стадиона "Динамо".

Право проведения II летних Европейских игр Беларусь получила во время 45-й Генеральной ассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которая состоялась в Минске в октябре 2016 года.-0-