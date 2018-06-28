Российская сторона ожидает весомой отдачи от V Форума регионов - замглавы МИД

28 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Российская сторона ожидает весомой отдачи от V Форума регионов Беларуси и России, который пройдет в октябре в Могилеве. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов сегодня в посольстве Беларуси в Москве на приеме по случаю Дня Независимости, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"В будущем году нам предстоит отметить 20-летие подписания договора о создании Союзного государства, - сказал Игорь Моргулов. - Проделав большой интеграционный путь, мы продолжаем активно развивать российско-белорусское сотрудничество по всем направлениям. Речь идет в том числе о продвижении промышленной кооперации, энергичного внедрения инноваций, расширения межрегионального сотрудничества. Весомой практической отдачи ожидаем от V Форума регионов России и Беларуси в октябре в Могилеве".

Он также отметил, что Беларусь не случайно отмечает свой национальный праздник в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата по праву занесена в летопись важнейших побед Великой Отечественной войны и является символом несгибаемого духа и самоотверженной борьбы белорусов и всех советских граждан во имя свободы и мира, убежден замглавы МИД РФ.-0-