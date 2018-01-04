"Рождественская елка" соберет в Минске более 1,5 тыс. детей

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXIV республиканская благотворительная акция "Рождественская елка - наши дети" соберет 8 января в Минске более 1,5 тыс. детей из разных областей Беларуси, сообщила БЕЛТА координатор волонтерского движения БРСМ "Доброе Сердце" Александра Гончарова.

Мероприятия акции традиционно откроет Рождественская литургия в Свято-Духовом кафедральном соборе. Храм распахнет двери для более чем 400 юных талантов из Пинского района Брестской области, Буда-Кошелевского, Наровлянского, Хойникского, Мозырского районов Гомельской области, Краснопольского, Славгородского, Чериковского Могилевской области. Эти одаренные дети стали в 2017 году финалистами XXXI Международной социально-творческой программы "Чернобыльский шлях - дорога жизни: в будущее - с надеждой".

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси поздравит участников с наступившим праздником, совершит молитву за детей Беларуси и благословит участников встречи. В знак благодарности ребята подготовят владыке творческие поздравления и сувениры.

Каждый год организаторы и участники "Рождественской елки" символично отмечают день рождения проекта. В этот раз на традиционном праздничном рождественском пироге будут зажжены уже 24 свечи.

Акция продолжится в Белгосцирке, где юные гости столицы окунутся в атмосферу волшебства и приключений. Перед началом представления в адрес участников "Рождественской елки" прозвучат поздравления с Новым годом и Рождеством от организаторов благотворительного проекта. Кульминацией праздника станет вручение детям сладких подарков.

Организаторами акции выступают БРСМ, Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС МЧС Беларуси, Епархиальное управление Белорусской православной церкви, Белорусский фонд мира при поддержке Министерства образования и Белорусского государственного цирка. Проект является кульминационным мероприятием благотворительной акции "Чудеса на Рождество" и проводится с целью духовной, социальной и творческой поддержки детей, проживающих в отдаленных и пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС районах Беларуси. За годы реализации "Рождественская елка - наши дети" объединила около 49 тыс. детей. Инициатива пополнит копилку добрых дел республиканской акции "Наши дети", которая проходит под патронатом Президента Беларуси с 11 декабря по 10 января.-0-