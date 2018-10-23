Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец-консультант в зоомагазине Анастасия Павловец из города Борисова, а сразу три авто из пяти – покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!

Вторник уже давно перестал быть обычным днем для жителей нашей страны. А все потому, что каждую неделю именно в этот день в 18.20 в столичном "Е-сити" по адресу ул.Денисовская, 8 стартует розыгрыш очередного тура популярной игры
В этот вторник в студии игры
Как бы там ни было, все до одного призы 91-го тура сегодня нашли своих адресатов. А для шестерых покупателей этот вечер стал действительно судьбоносным - они выиграли квартиру в Минске и 5 новеньких внедорожников! Кому же так невероятно повезло на этой неделе?
Главный приз - просторную квартиру в Минске – выиграла Анастасия Павловец из города Борисова Минской области, которая работает продавцом-консультантом в зоомагазине. Победительница в очередной раз подтвердила известное правило игры: больше кодов – больше шансов на выигрыш. Так, в финале розыгрыша у Анастасии было 9 кодов из 10!
"Я сейчас на работе, поставила рабочий день на паузу! Чувствую шок и радость! Просто море эмоций: мысли сумбурные в голове", - призналась победительница во время звонка в прямом эфире и на всю страну прокричала: "Ура-а-а!".
Не знаем, какую музыку обычно слушает эта победительница, но теперь в списке ее предпочтений точно станет на одного исполнителя больше! Ведь выигрышный код счастливицы определил известнейший белорусский пианист, главный дирижер, художественный руководитель камерного оркестра East-West Chamber Orchestra, а также художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета и звездный посол II Европейских игр 2019 года - Ростислав Кример!
Просторная и светлая квартира расположена в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Инфраструктура района, где находится "дом удачи", удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и детские сады, и школы, и поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. К слову, стоимость у квартиры тоже внушительная - более 117 тыс. рублей. Так что перспективы открываются отличные!
Прекрасную новость принес этот осенний вечер и еще для пяти покупателей минувшей недели - сегодня они стали обладателями стильных и надежных внедорожников "Джили Атлас" универсального черного цвета, с автоматической коробкой передач и стоимостью 41 тыс. рублей каждый!
Знаменитый пианист Ростислав Кример, кроме квартиры, сегодня разыграл и один из этих шикарных автомобилей. Семь цифр - и удача улыбнулась пенсионеру Василию Панченко из деревни Стежерное Гомельской области, который работает школьным сторожем.
"В нашей деревне слышали про
Еще одним звездным гостем сегодняшнего розыгрыша стал лидер группы "Дядя Ваня", певец и шоумен Иван Вабищевич - артист принес удачу Евгению Сикиржицкому из Минска. "Вы знаете, у меня как будто было предчувствие, что именно сегодня мне повезет", - поделился победитель. Кстати, удачу этому победителю принесла покупка, сделанная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".
По традиции в розыгрыше автомобилей участвуют и победители прошлых туров игры. На этот раз место у лототрона заняла библиотекарь из города Барановичи, мама двух малышей Юлия Либик, которой посчастливилось выиграть квартиру на прошлой неделе. Сегодня она поделилась своей удачей с Вадимом Роговым из Минска, работником коммерческой структуры в сфере продаж.
"Я знал, что мы выиграем! Как только появилась игра, мы стали участвовать, надеялись на выигрыш. И вот свершилось! Это просто незабываемое чувство, когда ты просто ничего не ожидаешь – и вдруг тебе так везет!", - рассказал победитель во время звонка. "Верьте, что это правда, верьте в удачу! Мама говорила, что никогда такого быть не может, а я верил – и вот свершилось!".
И вновь счастливыми стали покупки, сделанные в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".
А еще два новеньких "Джили Атлас" разыграл генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Владимир Прокопцов. Шар за шаром - и один из этих автомобилей стал принадлежать молодой маме в декрете Дарье Пыжик, жительнице столицы. Во время звонка по видеосвязи победительница прыгала от счастья! А удачу ей принесли покупки, сделанные в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". Таким образом, благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" были выиграны уже 38 автомобилей. Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры 5 столичных квартир!
И, наконец, пятый внедорожник сегодня достался маме в декрете Марине Черник из Барановичей Брестской области.
"Я очень счастлива!", - едва сдерживая слезы радости, только и смогла сказать победительница во время звонка по видеосвязи.
Квартира и пять автомобилей нашли своих обладателей, но на этом розыгрыш призов 91-го тура, конечно же, не закончился. Продолжением стал настоящий "денежный дождь", который обрушился на более чем 20 000 жителей нашей страны в прямом интернет-эфире!
Красивым завершающим аккордом розыгрыша стало выступление Ивана Вабищевича и группы "Дядя Ваня"!
Вот таким - ярким и эмоциональным - стал сегодняшний розыгрыш для всех его зрителей и, конечно, более 20 000 счастливчиков, которых выбрала Фортуна! Полный список победителей 91-го тура можно будет совсем скоро увидеть на сайте
Каждую неделю этот список пополняют имена новых счастливчиков! В следующий вторник, 30 октября, будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Участие в розыгрыше примут игровые коды за покупки, совершенные на этой неделе, с 22 по 28 октября, в магазинах "Евроопт", "Бруснічка" или на сайтах онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".
Правила игры очень простые, а стать ее победителем может каждый! Игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке, в котором присутствует хотя бы один "товар удачи". При оплате необходимо использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Даже один игровой код может стать удачным, а чем больше их - тем больше шансов на успех!
Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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