Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец-консультант в зоомагазине Анастасия Павловец из города Борисова, а сразу три авто из пяти – покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!

Вторник уже давно перестал быть обычным днем для жителей нашей страны. А все потому, что каждую неделю именно в этот день в 18.20 в столичном "Е-сити" по адресу ул.Денисовская, 8 стартует розыгрыш очередного тура популярной игры "Удача в придачу!" с "Евроопт". Всего за час на глазах у всей страны своих обладателей находят более 20 000 призов! Только представьте, с момента старта игры в феврале 2016 года, с учетом сегодняшнего розыгрыша, ее участники уже выиграли 71 квартиру и 286 автомобилей! А общее число победителей уверенно приближается к 1 000 000!

В этот вторник в студии игры "Удача в придачу!" были разыграны призы 91-го тура. Сотни тысяч покупателей магазинов "Евроопт", "Бруснічка" и онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" из самых разных населенных пунктов нашей страны, получивших игровые коды за свои покупки на минувшей неделе, сегодня вечером с волнением ожидали результаты розыгрыша. Кто-то следил за ходом событий в прямом эфире ОНТ, кто-то на сайте evroopt.by или на страничках "Евроопт" в социальных сетях, а кто-то заглянул прямо на Денисовскую, 8! Впрочем, есть и те, кто в это время был на работе или занимался своими делами и для кого выигрыш стал полной неожиданностью!

Как бы там ни было, все до одного призы 91-го тура сегодня нашли своих адресатов. А для шестерых покупателей этот вечер стал действительно судьбоносным - они выиграли квартиру в Минске и 5 новеньких внедорожников! Кому же так невероятно повезло на этой неделе?

Главный приз - просторную квартиру в Минске – выиграла Анастасия Павловец из города Борисова Минской области, которая работает продавцом-консультантом в зоомагазине. Победительница в очередной раз подтвердила известное правило игры: больше кодов – больше шансов на выигрыш. Так, в финале розыгрыша у Анастасии было 9 кодов из 10!

"Я сейчас на работе, поставила рабочий день на паузу! Чувствую шок и радость! Просто море эмоций: мысли сумбурные в голове", - призналась победительница во время звонка в прямом эфире и на всю страну прокричала: "Ура-а-а!".

Не знаем, какую музыку обычно слушает эта победительница, но теперь в списке ее предпочтений точно станет на одного исполнителя больше! Ведь выигрышный код счастливицы определил известнейший белорусский пианист, главный дирижер, художественный руководитель камерного оркестра East-West Chamber Orchestra, а также художественный руководитель Международного фестиваля Юрия Башмета и звездный посол II Европейских игр 2019 года - Ростислав Кример!

Просторная и светлая квартира расположена в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Инфраструктура района, где находится "дом удачи", удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и детские сады, и школы, и поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. К слову, стоимость у квартиры тоже внушительная - более 117 тыс. рублей. Так что перспективы открываются отличные!

Прекрасную новость принес этот осенний вечер и еще для пяти покупателей минувшей недели - сегодня они стали обладателями стильных и надежных внедорожников "Джили Атлас" универсального черного цвета, с автоматической коробкой передач и стоимостью 41 тыс. рублей каждый!

Знаменитый пианист Ростислав Кример, кроме квартиры, сегодня разыграл и один из этих шикарных автомобилей. Семь цифр - и удача улыбнулась пенсионеру Василию Панченко из деревни Стежерное Гомельской области, который работает школьным сторожем.

"В нашей деревне слышали про "Удача в придачу!" , но победителей у нас пока нет", - рассказал победитель. Что ж, Василий стал первым!

Еще одним звездным гостем сегодняшнего розыгрыша стал лидер группы "Дядя Ваня", певец и шоумен Иван Вабищевич - артист принес удачу Евгению Сикиржицкому из Минска. "Вы знаете, у меня как будто было предчувствие, что именно сегодня мне повезет", - поделился победитель. Кстати, удачу этому победителю принесла покупка, сделанная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

По традиции в розыгрыше автомобилей участвуют и победители прошлых туров игры. На этот раз место у лототрона заняла библиотекарь из города Барановичи, мама двух малышей Юлия Либик, которой посчастливилось выиграть квартиру на прошлой неделе. Сегодня она поделилась своей удачей с Вадимом Роговым из Минска, работником коммерческой структуры в сфере продаж.

"Я знал, что мы выиграем! Как только появилась игра, мы стали участвовать, надеялись на выигрыш. И вот свершилось! Это просто незабываемое чувство, когда ты просто ничего не ожидаешь – и вдруг тебе так везет!", - рассказал победитель во время звонка. "Верьте, что это правда, верьте в удачу! Мама говорила, что никогда такого быть не может, а я верил – и вот свершилось!".

И вновь счастливыми стали покупки, сделанные в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

А еще два новеньких "Джили Атлас" разыграл генеральный директор Национального художественного музея Республики Беларусь, заслуженный деятель искусств Владимир Прокопцов. Шар за шаром - и один из этих автомобилей стал принадлежать молодой маме в декрете Дарье Пыжик, жительнице столицы. Во время звонка по видеосвязи победительница прыгала от счастья! А удачу ей принесли покупки, сделанные в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". Таким образом, благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" были выиграны уже 38 автомобилей. Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах обеспечили участникам игры 5 столичных квартир!

И, наконец, пятый внедорожник сегодня достался маме в декрете Марине Черник из Барановичей Брестской области.

"Я очень счастлива!", - едва сдерживая слезы радости, только и смогла сказать победительница во время звонка по видеосвязи.

Квартира и пять автомобилей нашли своих обладателей, но на этом розыгрыш призов 91-го тура, конечно же, не закончился. Продолжением стал настоящий "денежный дождь", который обрушился на более чем 20 000 жителей нашей страны в прямом интернет-эфире!

Красивым завершающим аккордом розыгрыша стало выступление Ивана Вабищевича и группы "Дядя Ваня"!

Вот таким - ярким и эмоциональным - стал сегодняшний розыгрыш для всех его зрителей и, конечно, более 20 000 счастливчиков, которых выбрала Фортуна! Полный список победителей 91-го тура можно будет совсем скоро увидеть на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Также в этом разделе можно подробнее узнать об игре, призах и победителях прошлых туров.

Каждую неделю этот список пополняют имена новых счастливчиков! В следующий вторник, 30 октября, будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Участие в розыгрыше примут игровые коды за покупки, совершенные на этой неделе, с 22 по 28 октября, в магазинах "Евроопт", "Бруснічка" или на сайтах онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл".

Правила игры очень простые, а стать ее победителем может каждый! Игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке, в котором присутствует хотя бы один "товар удачи". При оплате необходимо использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Даже один игровой код может стать удачным, а чем больше их - тем больше шансов на успех!

Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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