РПНЦ оториноларингологии 4-6 апреля бесплатно проконсультирует пациентов

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. РПНЦ оториноларингологии 4-6 апреля проведет бесплатное консультирование пациентов. Такая информация размещена на сайте центра, сообщает БЕЛТА.

На осмотр могут приходить пациенты с хроническими гнойными средними отитами, с патологией гортани, в том числе профессиональной патологией голоса. Акция будет проводиться с 12.00 до 15.00. Обращаться необходимо в регистратуру РНПЦ. Специалисты проанализируют ту или иную ситуацию и направят к конкретному доктору.

Мероприятия пройдут в честь Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля. В нынешнем году он пройдет под слоганом "Всеобщий охват услугами здравоохранения для всех и везде".-0-