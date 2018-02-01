1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в феврале прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Так, 3 февраля прямые телефонные линии проведут министр информации Александр Карлюкевич, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр финансов Владимир Амарин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

На прямой телефонной связи с населением 10 февраля будут министр культуры Юрий Бондарь, министр юстиции Олег Слижевский и председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

17 февраля прямые телефонные линии проведут министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, министр информации Александр Карлюкевич, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

24 февраля можно будет связаться с министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым, министром культуры Юрием Бондарем, министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем, председателем Государственного комитета по науке и технологиям Александром Шумилиным, председателем Государственного комитета по стандартизации Виктором Назаренко.

Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.

Время прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00.-0-