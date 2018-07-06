6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в июле прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
На прямой телефонной связи с населением 7 июля будут министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович , министр иностранных дел Владимир Макей , министр информации Александр Карлюкевич , министр обороны Андрей Равков , министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык , министр связи и информатизации Сергей Попков . Также в этот день прямые телефонные линии проведут председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин и председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко .
14 июля можно будет связаться с министром антимонопольного регулирования и торговли Владимиром Колтовичем , министром жилищно-коммунального хозяйства Александром Тереховым , министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем , председателем Государственного комитета по имуществу Андреем Гаевым , председателем Государственного пограничного комитета Анатолием Лаппо .
21 июля прямые телефонные линии проведут министр информации Александр Карлюкевич и министр культуры Юрий Бондарь .
На прямой телефонной линии 28 июля будут министр архитектуры и строительства Анатолий Черный , министр финансов Владимир Амарин , председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев .
Помимо руководителей госорганов, прямые телефонные линии проведут их заместители.
Время прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00.-0-
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