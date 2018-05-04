4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в мае прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Так, 5 мая прямые телефонные линии проведут министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр связи и информатизации Сергей Попков, министр финансов Владимир Амарин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко.

На прямой телефонной связи с населением 12 мая будут министр информации Александр Карлюкевич, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

19 мая прямые телефонные линии проведут министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, министр юстиции Олег Слижевский.

26 мая можно будет связаться с министром архитектуры и строительства Анатолием Черным, министром информации Александром Карлюкевичем, министром культуры Юрием Бондарем.

Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.

Время прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00.-0-