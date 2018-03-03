3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проводят в марте прямые телефонные линии. График размещен на сайте Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
Время проведения субботних прямых линий - с 9.00 до 12.00.
На прямой линии с населением 10 марта будет председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо,
17 марта:
министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович,
министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов,
министр иностранных дел Владимир Макей,
министр информации Александр Карлюкевич,
министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко,
министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц,
председатель Госкомимущества Андрей Гаев.
24 марта можно будет связаться с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич.
Прямые линии 31 марта проведут министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр информации Александр Карлюкевич.
Прямые линии в марте также проводят заместители руководителей госорганов.-0-
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