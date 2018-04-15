Руководители конфессий Беларуси и волонтеры БРСМ соберутся на фестивале добра в Минске

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители конфессий Беларуси и волонтеры БРСМ соберутся на республиканском молодежном межконфессиональном фестивале "Время добра", который пройдет 20 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЦК ОО "БРСМ".

Мероприятия фестиваля состоятся в Храме-памятнике в честь Всех святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших. Волонтеры благоустроят верхнюю террасу стилобата и посадят яблоневую аллею на территории храмового комплекса. Развернется импровизированная мастерская по изготовлению домиков для пернатых.

Кроме этого, в Храме-памятнике будут организованы мастер-классы по склянописи, изготовлению ангелочков из соломки, росписи пряников, изготовлению пасхальных яиц из фетра, писанок в различных техниках.

Центральным мероприятием фестиваля станет встреча духовенства с молодежью. Откроют встречу юные таланты Беларуси - участники образцового хора мальчиков и юношей Светлогорской детской школы искусств, а также цимбалистка из Сморгони Анастасия Ванеева. Доверительный тон духовной беседе о добре и добродетели задаст настоятель Всехсвятского прихода протоиерей Федор Повный.

Волонтерское движение БРСМ "Доброе сердце" - одно из ведущих направлений деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Объединяет по всей стране почти 36 тыс. юношей и девушек в более чем 1,7 тыс. волонтерских отрядах и предоставляет молодым людям возможность реализовать свои добровольческие начала в социальном, трудовом (экологическом) и спортивном волонтерстве.-0-